I april gikk det et stort steinras over den populære turstien i Aurlandsdalen i Sogn og Fjordane. Men turister ignorerer advarsler mot å bruke stien.

Det populære området Aurlandsdalen brukes av over 25.000 personer hvert år. Etter at raset gikk advares det mot å bruke stien fram til fjellsiden er rensket.

Men flere trosser advarslene, ifølge NRK.

– Jeg får klump i magen når jeg hører om det. Når man vet at det er løsmasser overfor stien, så kan det gå ille for dem som ferdes der, sier Snædís Laufey Bjarnadóttir i Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Hun er prosjektleder for stien og forsøker å nå ut med anmodningen om at folk ikke skal bruke stien før sikringsarbeidet er ferdig.

– Vi har vakter på hver side av rasområdet. Det har skjedd at folk absolutt skulle gå gjennom mens arbeidet pågår. Dette gjør at arbeidet går saktere fordi de må stoppe opp for å la folk passere, sier hun.

Det er likevel ikke et alternativ å stenge stien helt. Ifølge Bjarnadóttir har de ikke myndighet til det.

Hun håper sikringsarbeidet er ferdig til neste helg.