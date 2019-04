(1 / 2)

Forskningsreaktoren, JEEP II på Kjeller. IFE utsatte i januar oppstarten av JEEP II-reaktoren på Kjeller etter funn av korrosjon på flere elementer. Utredninger viser så langt et behov for omfattende og kostbare utbedringer for å kunne sette reaktoren i drift igjen. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix