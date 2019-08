Lørdag møter moskeens ledelse mediene. Senere på dagen skal den terrorsiktede Philip Manshaus avhøres igjen.

Saken oppdateres

Imam Syed Muhammad Ashraf sa til Aftenposten tirsdag at de må vaske bort blod og rydde før de kan bruke moskeen.

– Vi har ikke fått takst på skadene ennå, vi vet derfor ikke hva det vil koste. Men vi må bytte noen vegger, tak, dører og teppene i bønnerommet og gangen, sier Waheed Ahmed, informasjonsansvarlig i moskeen.

Han tror det vil ta rundt to uker før moskeen er i drift igjen.

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) skal avhøres på nytt lørdag ettermiddag, opplyser Oslo politidistrikt til NTB.

Løsnet flere skudd

Fredag kveld møtte Aftenposten de to pensjonistene som overmannet Philip Manshaus.

De var akkurat ferdig med bønnen da de hørte skudd.

– Plutselig så vi en mann i uniform med flere våpen komme inn. Han så meg og løsnet to skudd mot meg. Jeg sto maks to meter fra ham, forteller Mohammad Iqbal.

De får kontroll på mannen som er ikledd skuddsikker vest og kraftige støvler.

– Jeg fikk uante krefter og hoppet på mannen. Jeg tok et hardt grep rundt ham og klarte å felle ham. Han hadde minst tre våpen, som han mistet på gulvet. Han prøvde å få tak i våpnene og kjempet hardt for å komme seg løs. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham. Derfor holdt jeg ham så hardt som jeg kunne, sier Muhammad Rafiq til Aftenposten.

Forklarte seg detaljert

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ble avhørt for første gang fredag, og da erkjente han de faktiske forhold, men han nekter fortsatt straffskyld.

Fredagens avhør varte i fire og en halv time, og ifølge politiet avga han en detaljert forklaring.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NTB sent fredag kveld.

Oslo politidistrikt opplyser at Kraby kommer til å møte pressen når lørdagens avhør er avsluttet.

Ifølge Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, var klienten hennes samarbeidsvillig under fredagens avhør. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han snudde torsdag ettermiddag.

– Det har ikke vært noen endring i hans stillingtagen til skyldspørsmålet, sa Fries fredag kveld.

– Så du sier at han nekter straffskyld?

– Ja. Han erkjenner de faktiske forholdene som han er siktet for, sa hun.

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Bærumsmannen er siktet for å ha angrepet Al-Noor-moskeen, hvor han sist lørdag gikk inn og løsnet skudd. Politiet og Fries bekrefter at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren.