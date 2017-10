Mens man i Nordfjella må avlive hele villreinstammen på 2.200 dyr, er Hardangervidda fri for skrantesyken.

Ingen av de 700 til 800 prøvene som er tatt av rein skutt på Hardangervidda, viser smitte eller sykdom, får NRK opplyst hos Veterinærinstituttet.

– Vi ser på det som helt avgjørende for villreinens fremtid at vi slipper å få en påvisning på Hardangervidda. Det er en stor og viktig bestand, så det at den er frisk, er veldig positivt, sier Jørn Våge, forsker og CWD-koordinator ved instituttet.

Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser og tap av kroppsfunksjoner. Den er 100 prosent dødelig.

I Nordfjella, som strekker seg over seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det besluttet at hele villreinstammen på 2.200 dyr skal utryddes av frykt for at sykdommen sprer seg til tamrein og andre hjortedyr.

Veterinærinstituttet ser ikke bort fra at det vil bli påvist flere tilfeller av sykdommen innen hele nedskytingen i Nordfjella er fullført 1. mai 2018.

I Selbu i Sør-Trøndelag er sykdommen påvist i elg.