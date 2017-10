Nordmenn angir at de skal bruke rundt 11.100 kroner hver på julen, noen hundrelapper mindre enn i fjor. Over halvparten av utgiftene går til gaver.

Til sammen planlegger voksne nordmenn å bruke nesten 46 milliarder kroner på julefeiringen, i snitt skal de bruke 11.097 kroner hver, viser en undersøkelse fra Respons Analyse for DNB.

– Den galopperende veksten i juleforbruket er over. Juleshoppingen toppet seg i 2011, og har siden den gang moderert seg, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Det største kuttet siden 2011 har vært på gavefronten. For seks år siden skulle vi bruke over 7.000 kroner hver i snitt på julegaver, i år er planen å bruke 5.700 kroner.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Treffer

En ting er hva man planlegger, en annen ting er hva man gjør. Ifølge en undersøkelse fra julen i fjor, også den fra Respons Analyse, men for Sparebank 1, var 16 prosent – en av seks – redd for å ha dårlig råd i januar fordi juleforbruket hadde vært for høyt og kontoen tom.

– Vanligvis bruker folk litt mer enn de ser for seg, sier Sandmæl.

Hun mener planlegging er nøkkelen til å ikke bruke mer enn man har råd til.

– I fjor var det kun 7 prosent av oss som satte opp julebudsjett. Julebudsjettet hjelper deg å holde kontroll på alle kostnadene, samtidig som du får god oversikt over alle oppgavene som må gjøres, sier hun.

Totalt vil vi bruke mer penger i år enn i fjor, på grunn av befolkningsøkning. Prognosene anslår at det vil bli lagt igjen 45,8 milliarder kroner i julehandel totalt, mot 45,5 milliarder kroner i 2016.

Både Virke og DNB bekrefter at deres prognoser for julehandel pleier å slå temmelig bra til når sluttresultatet foreligger på nyåret.

Sprer

De siste årene har gavekostnadene utgjort omkring 52–53 prosent av det totale forbruket.

– Jeg syns ikke det er overraskende, men det er mye penger og viktig at vi har oversikt over gavehaugen, sier Sandmæl.

De siste årene er det en trend at vi sprer shoppingen utover i tid og også på flere arenaer. I fjor meldte DNB Markets at handledagen Black Friday i slutten av november tok luven av julehandelen i desember. Det er også økt netthandel i Norge, noe som kan ha vært en av årsaken til at Posten og Bring i fjor satte ny rekord for distribusjon av pakker i desember, med 3,7 millioner forsendelser, en økning på 5 prosent.

Økonomen i DNB foreslår å sette opp en liste for hvem man skal handle gaver til, planlegge hva de skal få og sette en makspris på gavene.

– Tenk godt gjennom hva du skal gi, at det er noe de vil ha. Sammenlikn priser, det er lett å gjøre på nett. Kanskje kan du tenke alternativt og gi bort en opplevelse, noe hjemmelaget eller gi bort en tjeneste, sier Sandmæl.