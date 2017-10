En person er funnet livløs etter en båtulykke i Heissafjorden utenfor Ålesund. Flere redningsfartøyer og redningshelikopter søker etter vedkommende.

– Vedkommende ble funnet klokken 09.44 søndag morgen, opplyser vakthavende redningsleder Owe Frøland i HRS Sør- Norge til NTB.

Det var klokken 08.36 søndag morgen at Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om en båt som gikk i ring ved Sævollen i Heissafjorden utenfor Ålesund.

Redningsskøyta ble varslet og sendt ut, og fant en fritidsbåt uten folk om bord med motoren i gang. Den hadde satt seg fast i et teinetau.

– Vi kontaktet brannvesen og dykkere som var på vei ut til stedet da vi ble varslet av publikum om noen rop om hjelp som var hørt fra Tyskholmen i Borgundfjorden litt lenger inn i fjorden, sier Frøland.

Redningsskøyta ble omdirigert til holmen samtidig som en privatperson også var på vei ut til holmen i egen båt etter å ha hørt ropene.

– To personer ble plukket opp fra holmen og kunne bekrefte at det hadde skjedd en ulykke, og at en tredje person manglet, opplyser Frøland.

Søket etter den tredje personen ble satt i gang i området ved Tyskholmen med to redningskøyter og en båt fra brannvesenet samt fra Kystverket. Også et redningshelikopter som var på vei opp til området i forbindelse med en annen hendelse ble satt inn i letingen.

Etter alt å dømme har ulykken skjedd mellom midnatt og klokken ett natt til søndag.