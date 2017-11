Mathallen i Oslo skulle satse norsk. Fem år senere er det knapt en håndfull norske aktører igjen i senteret.

Da Mathallen åpnet på Grünerløkka for fem år siden, var målet å være et senter for norsk matkultur og norske småskalaprodusenter, og hver tredje butikk var norsk.

Tre helnorske aktører

Nå er det kun tre helnorske aktører igjen. Resten av hallens 20 butikker er enten en kombinasjon av mat fra inn- og utland, eller rene utenlandske konsepter, skriver Nationen.

– Ikke sexy nok

– Langt ifra mange nok er opptatte av hvor maten kommer fra, når det kommer til stykket. De sier de vil spise sunnere, mer økologisk og kortreist, men når de setter seg ned ved bordet, er det de internasjonale, trendy konseptene de velger. Lokal norsk mat er ikke blitt sexy nok ennå, sier Mathallens daglige leder, Frode Rønne Malmo.

Totalt har 50 foretak prøvd seg i hallen. Av de opprinnelige aktørene fra åpningsdagen er 30 aktører fortsatt i drift.