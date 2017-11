«POLITIET SKAL LOGGFØRE»: Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sier han legger til grunn at politiet følger sine egne retningslinjer. Likevel unnlot han å svare i Stortinget på hva han som statsråd skal gjøre for å sikre at politiet gjør det. Her sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård. FOTO: Torstein Bøe / NTB