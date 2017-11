Christine Meyer har ikke trukket seg som SSB-sjef, og finansminister Siv Jensen (Frp) avviser at fredagens planlagte møte var ment å være et oppsigelsesmøte.

– Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra Finansdepartementet fredag.

Departementet beskriver det planlagte møtet – som for øvrig ble avlyst – som en del av dialogen mellom etat og departement.

SSB-sjef Christine Meyer sier at hun ikke har levert noen oppsigelse og at hun heller ikke har fått varsel om oppsigelse.

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse, og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.

Flere medier meldte torsdag at Meyer var ferdig i jobben, og at dette ville bli kunngjort fredag.

Fredag formiddag skulle Meyer etter planen møte finansminister Siv Jensen (Frp), men dette ble det ikke noe av. Det skal ikke ha blitt noe av møtet fordi Meyer ville ha med en rådgiver i møtet, og hun satt i stedet i møte med den administrative ledelsen i departementet.

Meyer har varslet et allmøte i SSB fredag, og sier at hun ikke ønsker å kommentere saken mer før dette.

Torsdag meldte både Aftenposten og NRK at Meyer går av. Samtidig får VG opplyst at det ikke er inngått noen avtale om Meyers avgang.

Mariam BUTT / NTB scanpix

Møtet varte i én time

SSB-sjefen ville ikke møte finansministeren uten at advokat Dag Steinfeld var til stede. Men dette var uaktuelt for finansministeren.

– Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig, opplyser Finansdepartementet.

Meyer og Steinfeld var i Finansdepartementet i om lag en time før de kom ut og møtte pressen.

– Vi har sittet i møter med den administrative ledelsen i departementet, sa Steinfeld etterpå.

På spørsmål om Meyer fortsatt er SSB-sjef, svarte han følgende:

– Til de grader.

«Må ta hensyn»

Bråket i Statistisk sentralbyrå (SSB) har eskalert de siste dagene etter den interne omstruktureringen. VG viser til referater fra flere styremøter hvor styret advarer direktøren mot å handle for fort. I referatet fra 26. april heter det:

«Styret mener at forskning fortsatt bør være en del av SSBs virksomhet. Styret ber administrerende direktør ta hensyn til arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen».

Advarte Meyer

Utvalget startet sitt arbeid i fjor høst og skal 15. desember levere en rapport om SSBs rolle fremover. Ifølge NRK skal også ledelsen i Finansdepartementet ha advart Meyer mot å ta for omfattende grep før rapporten er lagt frem.

Samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

I et styremøte 16. februar påpeker styret en «stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene.»