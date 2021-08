Politiet har funnet våpen etter skytingen på Skøyenåsen

Politiet har funnet et våpen som de mener kan knyttes til skytingen på Skøyenåsen i Oslo søndag kveld, melder Avisa Oslo.

Politiet var søndag kveld på Skøyenåsen i Oslo med store stryker etter at de fikk melding om at det er avfyrt skudd på Skøyenåsen T-banestasjon. Foto: Fredrik Hagen / NTB

En mann i 30-årene er pågrepet etter at to unge menn ble skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen i Oslo søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt sier til avisa at han ikke kan kommentere hvor våpenet ble funnet eller hva slags våpen det er snakk om.

– Vi har gjort funn av et våpen. Våpenet vil nå bli undersøkt. Og så får vi komme tilbake til hvor det våpenet ble funnet, sier han.

Gulbrandsen sier videre at politiet har kjennskap fra tidligere til mannen i 30-årene som er pågrepet i forbindelse med skytingen, men ønsker ikke å kommentere hvordan.

Det var like etter klokka 20 søndag kveld at to personer ble skutt i en T-banevogn på Skøyenåsen, øst i Oslo. Den antatte gjerningsmannen løp fra stedet.

De to skadde, to unge menn mellom 18 og 20 år, har utenlandsk etnisk bakgrunn. Den pågrepne er en hvit mann i 30-årene, ifølge Avisa Oslo.

Til NRK har politiet tidligere opplyst at de blant annet undersøker om skytingen var rasistisk motivert.

De to skadde er innlagt på sykehus med alvorlige skader, men tilstanden betegnes som stabil. Det er ingen kjent relasjon mellom ofrene og den antatte gjerningsmannen, ifølge politiet.

