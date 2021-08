Undersøkelse: Voksne nordmenn er dårligst til å svømme i Skandinavia

Kun seks av ti voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger, viser en ny undersøkelse. Det er færre enn i Sverige og Danmark.

Operastranda i Oslo.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

For å bli ansett som svømmedyktig skal en person blant annet være i stand til å svømme 200 meter.

I den ferske undersøkelsen om voksne nordmenns svømmeferdigheter, gjennomført av Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund, svarer kun 64 prosent over 18 år at de kan svømme 200 meter.

Tilsvarende tall i Danmark og Sverige er henholdsvis 73 prosent og 86 prosent.

– Dette er tall som samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at flere omkommer av drukning i Norge (per innbygger) enn i våre naboland, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Før sommeren ble også svømmeferdighetene til norske 10-åringer undersøkt. Den undersøkelsen viste at bare 4 av 10 kan svømme 200 meter. Også det er soleklart dårligst i Norden.

Kun én av fire oppgir at de lærte å svømme mens de gikk på skolen. Både Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet mener svømmeundervisningen må bedres.

– God svømmeundervisning i skolen vil redde liv, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund.