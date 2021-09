Taust fra sonderingene i Hurdal

Sonderingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Hurdalssjøen Hotell fortsatte utover kvelden mandag.

Etter en lang dag med sonderinger samlet delegasjonene seg til en felles middag på Hurdalssjøen Hotell mandag kveld. Etter middagen fortsatte møtene. Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

De tre partiene fortsatte møtevirksomheten etter en felles middag i 19-tiden, får NTB opplyst.

Kilder tett på samtalene betegnet det samtidig som «99,99 prosent sikkert» at det ikke ville komme noen avklaring i løpet av kvelden, og at sonderingene ville fortsette tirsdag.

Målet er å avklare om det er grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

SV-leder Audun Lysbakken tok mandag med seg nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til sonderingene med Ap og Sp på Hurdalssjøen Hotell.

Forsterkede delegasjoner

Da partidelegasjonene kom til hotellet mandag formiddag, dukket også nye ansikter opp – deriblant Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik og SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Lagene ble i tillegg forsterket med flere finanspolitiske rådgivere.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kunne fortelle at planen for mandagens samtaler var å «gå litt dypere» i enkelte av sakene som kom opp i de innledende samtalene før helgen.

– Vi har jo jobbet litt i helgen også, det har vært litt kontakt, sa han.

Det har vært svært taust fra sonderingene etter at partitoppene kom til hotellet.

Etter en lang dag med sonderinger samlet delegasjonene seg til en felles middag på Hurdalssjøen Hotell mandag kveld. Etter middagen fortsatte møtene. Her er SV-leder Audun Lysbakken (til h.) sammen med SVs finansrådgiver Roman Linneberg Eliassen.

Støre har ikke satt tidsfrist

Men når partiene nå har forsterket mannskapene i Hurdal, skyldes det ifølge en partikilde at det vil være behov for å bryte opp og arbeide i grupper når partiene skal gå grundigere inn i konkrete politiske temaer.

Ifølge Støre er det viktig for prosessen at alle er trygge på de beslutningene som tas.

– Jeg har ikke satt noen frist på tid, vel vitende om at her må vi ta hverandre på alvor og lytte. Det er dumt å forhaste seg i en sånn startfase, sa han ved ankomst mandag.

– Men jeg mener vi er kommet veldig godt i gang med gode og ærlige samtaler.

Vedum vil bruke tiden som trengs

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på hvor lang tid han tror det vil ta å få avklart om det er aktuelt å gå videre til formelle forhandlinger.

– De konklusjonene vi eventuelt trekker, vil legge føringer for flere år, så vi får bare bruke den tiden vi trenger, sier Vedum til NTB.

Det store spørsmålet i prosessen er fortsatt om Sp vil si seg villig til å gå inn i formelle regjeringsforhandlinger med SV.

Vedum sier sonderingene så langt har gått omtrent akkurat som han trodde.

– Vi får bare bruke dagen til å snakke om sakene grundig og skikkelig og gå de rundene vi trenger.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum utenfor Hurdalssjøen Hotell, der sonderingene nå fortsetter mellom Ap, Sp og SV.

Erfaring fra Soria Moria

SV-leder Audun Lysbakken forteller at det fortsatt er to fra hvert parti som skal sondere, men at partiet mandag tok med seg Fylkesnes også for å få til enda litt mer effektive avklaringer i ledelsen.

I selve sonderingene har Lysbakken med seg nestleder Kirsti Bergstø. Støre har med seg nestleder Hadia Tajik, mens Vedum har med seg parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Før helgen ble sonderingene av enkelte beskrevet som krevende. Men ifølge Lysbakken har tonen vært god.

– Og så er det helt reelle politiske utfordringer vi må gå løs på sammen. Så får vi se hva tiden bringer. Jeg tror alle vet hva som er viktig for SV, og så er det hvor langt vi kommer, som avgjør, sier han.

– At dette er viktige spørsmål som vi tar på alvor og bruker tid på, det kan jeg bekrefte. Men det er også en god og tillitsfull stemning, sier Støre.

Vedum vegrer seg for å sette noen merkelapp på samtalene.

– Nå får vi bare jobbe med sakene, det er det dette handler om, sier han.