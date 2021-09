Danskene festet restriksjonene bort

Fredag forsvant siste rest av koronarestriksjoner hos våre naboer i sør. I Ålborg festet folk som om pandemien var et fjernt mareritt.

Fredag forsvant siste rest av koronarestriksjoner hos våre naboer i sør. I Ålborg festet folk som om pandemien var et fjernt mareritt.

ÅLBORG: – Det er fuldstændig uforståeligt. Vi sælger nu halvtreds (les: femti) procent mere end før corona, sier Henrik Foget Jensen.

Dagen etter at danskene ga slipp på koronarestriksjonene, har Fædrelandsvennen tatt turen til Ålborg og byens berømte, eventuelt beryktede, festgate: Jomfru Ane Gade.

Klokka har passert 22.30 da vi passerer Zwei Grosse Bier Bar og spør dørvakten på stedet om vi får lov til å gå ut på terrassen i andre etasje og ta bilde av folkelivet.

Henrik Foget Jensen står bak konseptet Zwei Grosse Bier Bar.

– Ingen problem, sier dørvakta, som ikke bare viser seg å være grunnleggeren av afterski-konseptet som finnes i ti danske byer, og som også hadde en kort karriere i Kristiansand, men også er talsmann for utestedene i Jomfru Ane Gade.

– Før korona dro folk ut på byen tidligst ti-elleve på kvelden. Nå har vi fulle bord fra seks-sju-tida, sier Jensen og gliser bredt.

Inne i afterski-lokalet står folk tett i tett og danser på golv, bord og bardisk. Når Freddy Kalas sin «Pinne for landet» durer ut av høyttalerne, når stemningen nye høyder. «Meteren» ser ut til å være et ukjent begrep på dansegulvet i Ålborg.

Ute på gata er det ikke et munnbind å se. Den berømmelige meteren virker også å være glemt.

– Magisk og livsnødvendig

Et par timer tidligere, på Studenterhuset ved Gammeltorvet, treffer vi den danske artisten Mik Thybo, mest kjent under artistnavnet Calby.

Thybo slo gjennom og toppet hitlistene i Danmark rett før korona rammet landet, og måtte avlyse femten konserter. Nå er han imidlertid i gang med turneen og har Ålborg som sitt andre stopp, men det første etter koronarestriksjonene er fjernet.

Calby, eller Mik Thybo (i midten) som han egentlig heter, gjør seg klar for konsert.

Som den naturligste ting i verden strekker han hånden fram for å hilse. Både journalist og fotograf hilser noe perplekst tilbake. Noe vi ikke har gjort med andre intervjuobjekter på halvannet år.

– Det er magisk og livsnødvendig å spille live for publikum igjen. Publikum har også gledet seg, sier Calby som mener det blir «forløsende» å stå på scenen igjen.

Ålborg-konserten var nummer to på turneen av femten konserter.

– Jeg var på en liten turné i Tyskland i september i fjor og har vært på noen pop-up-festivaler i Danmark i sommer, men nå kjører vi for fullt igjen, sier Calby.

Rundt 250 billetter er solgt til kveldens konsert, som tilsier halvfull sal. Det skal likevel være utsolgt i flere av landets største byer, ifølge artisten som spiller en miks av soul pop og indie rock.

– Livet må gå sin gang

– Men du er ikke redd for at du selv eller noen i publikum skal bli smittet nå som alle restriksjoner er borte?

– Selv er jeg dobbeltvaksinert, og vaksinasjonsgraden i Danmark er generelt høy. Livet må gå sin gang, og dette er måten vi må løse det på, svarer Calby.

Ganske nøyaktig klokka 21 entrer han scenen til jubel og applaus fra publikum. Der danskene før har måttet vise koronapass for å slippe inn på utesteder og konsertlokaler, er det nå fritt fram.

Mens Calby drar i gang med en av sine største hits, «The Million Dollar Song», drar vi tilbake til Jomfru Ane Gade.

«Riktigt sjovt»

Hos «The Drunken Flamingo» synes bartender Josefine Møller at det er «riktigt sjovt» at Danmark nå har kvittet seg med sine siste restriksjoner.

– Gjestene har måtte vise koronapass for å komme inn, de har ikke fått lov til å danse og vi måtte ta bestilling og servere ved bordene. I tillegg har det vært begrensninger på hvor mange vi kunne ha inne, forteller Møller.

Bartender Josefine Møller fylte 18 år under pandemien og synes derfor det blir spennende å gå ut på byen uten alle begrensningene.

– Men du frykter ikke økt smitte nå da?

– I begynnelsen av pandemien var jeg redd for å bli smittet fordi jeg har familiemedlemmer i risikosonen. Så ble jeg faktisk smittet selv til jul i fjor, men utover mistet appetitt slapp jeg billig unna, svarer Møller, før hun må ta hånd om bestillinger fra ventende kunder.

– Jeg har tatt vaksinen selv, og håper den virker, så vi slipper en ny smittebølge, legger hun til.

– Kunne hatt det litt strengere

I nabolokalet «Heidi’s Bier Bar» har venninnene Nadja Bakhsh, Sif Nørgaard og Felicia Gribby tatt plass på et bord på uteserveringen.

Mens Nadja Bakhsh (til venstre) gjerne kunne beholdt koronapass-ordningen, er Sif Nørgaard (i midten) og Felicia Gribby tilfreds med at alle restriksjoner nå er historie.

– Jeg kunne godt hatt det litt strengere. Jeg har tatt vaksinen, men er likevel redd for å bli smittet, sier Gribby, som ikke har vært ute på byen på en måned.

Venninnene synes imidlertid det er «fedt» at restriksjonene nå er borte.

– Man må selv ta forholdsregler, og det er mange som er vaksinert, mener Nørgaard.

Vi lar de tre venninnene hygge seg videre og tar turen over gata til «partybaren» Hugos Garage.

– Befriende

Her kan bestyrer Nicolai Toft fortelle at det de to siste ukene har vært full fest og helt proppet i Jomfru Ane Gade.

Nicolai Toft, bestyrer ved Hugos Garage, frykter ikke ny smittebølge som følge av at koronarestriksjonene nå er historie.

– Det har vært befriende. Dansegolvene har vært helt fulle og med studiestart har det vært press på alle barer, forteller Toft.

For selv om alle restriksjoner forsvant fredag, har de gradvis blitt lempet på i ukene før, ifølge bestyreren.

Heller ikke Toft frykter ny smittebølge som følge av frislippet.

– Nei, jeg synes folk er gode til å passe på, sier bestyreren, men forteller samtidig at hele gata ble lukket ned i to uker i juni grunnet smitte. Uten at han mener det var riktig.

Siden bestyreren har fri og egentlig er på baren som gjest, takker vi for oss og trasker videre.

Det ble konsumert i både mugger, krus og shotteglass i Jomfru Ane Gade lørdag kveld.

– Kunne beholdt koronapasset

Utenfor baren «Fabrikken» har Anne Sommerdahl og Sisse Holmgaard funnet seg et bord.

– Så lenge folk er vaksinert, og vi har oppnådd flokkimmunitet, er det bra at koronarestriksjonene er borte, mener Sommerdahl.

Holmgaard er enig, men mener de kunne beholdt kravet om koronapass for å slippe inn på utesteder siden så mange likevel er vaksinerte.

– Så dere frykter ikke økt smitte framover?

– Nei, ikke så lenge så mange dansker har vaksinert seg. Så må vi også akseptere en viss risiko. Det gjør vi jo med andre ting, som for eksempel det å drikke, svarer Sommerdahl.

Det gikk nok mer sprit i glassene enn i hendene på folk i Jomfru Ane Gade.

– Veldig merkelig, men også naturlig

Siste stopp er Zurf Bar, sommervarianten av afterski-konseptet Zwei Grosse Bier Bar.

Baren er stappfull av unge dansker som danser og fester som om det var februar 2020.

Innerst i lokalet sørger DJ Rack (Rasmus Kjærsgaard) for å holde stemningen i taket.

DJ Rack sørger for «full kok» på dansegulvet på Zurf Bar i Jomfru Anes Gade. Til og med pandaene heiv seg på dansegulvet da koronarestriksjonene forsvant i Danmark. Uten is og drikke, duger «festabene» ikke.

– Dette er andre gang siden korona kom at jeg spiller. Det føles veldig merkelig, men også naturlig, roper dj-en for at vi skal høre ham.

«Veldig merkelig, men også naturlig» er på sett og vis følelsen Fædrelandsvennens utskremte også sitter igjen med etter en kveld i Ålborg.

Ingen tvil om hva som stod i fokus i Jomfru Ane Gade.

– Fyller opp med nok sprit innabords

Tilbake utenfor Zwei Grosse Bier Bar kan talsmannen for Jomfru Ane Gade fortelle om 5000 gjester per kveld som gjennom et år legger igjen 250 millioner kroner.

Nå planlegges det visst også å investere 50 millioner kroner i tak over festgata så man kan trekke voksne folk på dag og tidlig kveld, i tillegg til ungdom og studenter som fyller gata på senkveld og nattetid.

I Jomfru Ane Gade holder enkelte av barene åpent til klokka 06.

Ikke uventet frykter ei heller Jensen noen ny smittebølge. Som de fleste andre vi har snakket med peker også han på den høye andelen vaksinerte dansker.

Men han innrømmer at de unge, i alle fall utpå kvelden, kanskje ikke er de beste til å ta forholdsregler mot smitten.

– De bryr seg ikke om håndspriten, men til gjengjeld sørger de for å fylle opp med nok sprit innabords, sier han og ler høyt.

Jomfru Ane Gade 5 Håndspritflasker var omtrent eneste gjenstand som minnet om korona. Men det gikk nok mer sprit i nebbet enn i hendene til gjestene i Jomfru Ane Gade lørdag.