Knapt flertall for å la Alta bli i Finnmark – men lav deltakelse

Det ble et knapt flertall for å bli værende i Finnmark fylke i den rådgivende folkeavstemningen i Alta. Men under 4 av 10 avla stemme.

Altas ordfører Monica Nielsen er tilfreds med at nesten 38 prosent av de stemmeberettigede deltok i den rådgivende folkeavstemningen der et knapt flertall stemte for at Alta skal bli værende i Finnmark fylke.

48,16 prosent vil søke om å bli med i Troms fylke. 6.470 altaværinger har stemt. Det skiller 123 stemmer mellom de to alternativene. 115 personer stemte blankt.

Kommunestyret skal fatte endelig beslutning i saken. Spørsmålet har kommet opp ettersom Troms og Finnmark fylke har søkt om å få splitte opp fylket.

Valgdeltakelsen var på 37,85 prosent.

– Vi har fått en oppslutning på nesten 38 prosent, og det synes jeg er tilfredsstillende, sier Altas ordfører Monica Nielsen.

Det er ventet at kommunestyret fredag vil avgjøre om det skal sendes en søknad om å få bytte fylke eller ikke. Flere politikere fra Finnmark har sagt at det er umulig å se for seg et Finnmark uten Alta.

Tror kommunen hører på folket

Ordfører Nielsen antar at kommunestyret vil følge folkets råd. Hun viser til at tverrpolitisk utvalg og andre politiske partier i Alta har uttrykt at de vil følge folkets råd.

– Det er på bakgrunn av det forventet at kommunestyret fatter et vedtak som avslutter saken om Alta skal søke seg til Troms, sier ordføreren.

Nielsen sier hun er godt fornøyd med at så mange som 6.470 personer deltok i avstemningen. Meningsmålinger viste dødt løp, noe også resultatet langt på vei var.

– Det er et knapt flertall for det ene alternativet. Det er kanskje den stemningen vi har kjent litt på, sier Nielsen.

Utvikle nytt fylke

Alta-ordføreren sier at det nå er på tide å utvikle det nye Finnmark.

– At vi som vekstsenter og motor i vår region fortsetter jobben for vekst og utvikling i Alta og tar fatt på den store oppgaven å utvikle nye Finnmark fylke, sier Nielsen.

Utfallet i folkeavstemningen kan bety at det blir fortgang i søknaden om å splitte opp Troms og Finnmark til to fylker. Saken ligger hos regjeringen, og hvis Alta bestemmer seg for å bryte ut, kan det forkludre behandlingen.