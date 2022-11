Kvinne siktet for falsk forklaring etter masseskytingen i Oslo

(Aftenposten) Hun ble intervjuet av Aftenposten, TV 2, NRK, Avisa Oslo og Blikk i dagene etter angrepet i Oslo sentrum i juni og sto frem som skuddoffer. Nå er hun siktet for falsk forklaring. Politiet vil innhente teledata for å finne ut hva som har skjedd.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt jobber med etterforskningen etter skytingen i Oslo. Her fra en pressekonferanse om saken.

En kvinne som fortalte at hun ble skutt under masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni, er siktet for falsk forklaring av politiet.

– Hun erkjenner ikke straffskyld. Hun vil utdype dette i avhør med politiet, sier kvinnens forsvarer, Petar Sekulic, til Aftenposten.

Det var NRK som omtalte siktelsen først.

Kvinnen ble omtalt i en rekke mediesaker om skytingen mot utestedene London Pub og Per på hjørnet 25. juni i år.

Kvinnen har sagt at hun var utenfor London Pub da både hun og en kamerat ble skutt, og at de to kom seg i sikkerhet sammen.

Flere medier har trukket og beklaget saker der hun fortalte om sine påståtte opplevelser.

Politiet: Har gjennomgått forklaringer fra flere personer

I en pressemelding skriver politiet at de bekrefter at det er opprettet en sak om falsk forklaring mot en person som har vært avhørt i skytesaken.

Politiadvokat Ingvild Myrold sier til Aftenposten at de ser alvorlig på saken.

– Politiet bekrefter at det er opprettet en sak mot en person som har forklart at vedkommende var på stedet, sier Myrold.

– Politiet har gjennomgått samtlige forklaringer til personer som oppholdt seg i området ved Per på Hjørnet og London pub. Vi har sammenholdt forklaringer med videoovervåking. I tillegg har vi hørt andre vitneforklaringer og har andre bevis som dannet et grunnlag for å opprette sak.

– Innhenter teletrafikk

– Hvordan ser dere på saken?

– Hvis det er slik at personer avgir falsk forklaring, så er det alvorlig. Det gir mye ekstra arbeid for politiet og det kan få alvorlige konsekvenser i straffesaker hvis personer forklarer seg falskt.

En vitneforklaring er et viktig bevis, og konsekvensene kan bli alvorlige, sier Myrold.

Politiadvokaten sier de ikke har opplysninger om andre som kan ha forklart seg uriktig i saken.

– Hva risikerer vedkommende som er siktet?

– Det er for tidlig å si. Saken skal etterforskes og grundig gjennomgås. Den vil bli etterforsket på vanlig måte, vi avhører vitner og innhenter informasjon som teletrafikk og elektroniske bevis.

Myrold vil ikke gå inn på hvilken del av personens forklaring politiet mener er falsk.

– Vi går ikke ut med detaljer. Det kan vi komme tilbake til.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere at kvinnen stilte opp i mediene.

Personen har sagt seg villig til å møte i avhør. Avhør vil bli gjennomført når det er mulig, sier politiet.

Avpubliserte artikkel

Aftenposten publiserte 27. juni en artikkel om masseskytingen i Oslo 25. juni. I artikkelen fortalte den nå siktede kvinnen at hun var blitt truffet av skudd under skytingen. Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London.

I oktober fikk Aftenposten tips om at artikkelen inneholdt opplysninger som ikke er korrekte.

Etter å ha gjort undersøkelser, konkluderte avisen med at flere av opplysningene ikke lot seg verifisere. Aftenposten valgte derfor å avpublisere saken.

Nyhetsredaktør i Aftenposten Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

– Aftenpostens ansvar

Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen sier gjennomgangen av artikkelen viser at den inneholder informasjon som ikke lar seg kontrollere.

– Det er Aftenpostens ansvar at artiklene som publiseres, inneholder korrekte opplysninger som er kontrollert med flere kilder. Slik var det ikke i denne saken. Derfor besluttet vi å avpublisere, sier hun.

Aftenposten beklaget samtidig at artikkelen ble publisert.

Et bilde fra et overvåkingskamera på en restaurant viser Zaniar Matapour, som er siktet for masseskytingen, før angrepet.

Fire menn siktet

Norskiraneren Zaniar Matapour (42) som er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter angrepet 25. juni, har en lang historikk med vold og trusler. PST mener han har tilhørt et ekstremt islamistisk miljø.

Arfan Bhatti (45) og to andre menn er siktet for medvirkning til terror. Det er en relasjon mellom dem, mener politiet.

Matapour er nå til tvungen observasjon i Bergen der rettsoppnevnte sakkyndige skal avgjøre om han er strafferettslig tilregnelig.