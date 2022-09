Flere forbund vurderer å kutte samarbeid med prinsesse Märtha Louise etter Verrett-kritikk

Epilepsiforbundet avsluttet i 2020 samarbeidet med prinsesse Märtha Louise etter uro rundt Durek Verrett. Nå vurderer flere forbund å gjøre det samme.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise, her på et foredrag i Stavanger i 2019.

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen mener det kan bli behov for større avstand mellom prinsessen og kongefamilien.

Kong Harald sa i forrige uke at kongefamilien kommer til å snakke med Durek Verrett om uroen rundt hans virke som sjaman.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Prinsessen hadde i mange år vært Epilepsiforbundet beskytter, en tittel forbundet måtte søke om forlengelse av. I 2020 gikk dette åremålet ut, og de valgte på det tidspunktet å ikke søke om forlengelse, skriver NRK.

Onsdag uttalte de seg om årsaken til dette:

– Uroen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble en del av diskusjonen i forbundsstyret fordi vi er opptatt av skolemedisin, sier forbundsleder Bente Nordahl Langsø i Norsk Epilepsiforbund til kanalen.

Hun forklarer at styret i Epilepsiforbundet diskuterte hvorvidt kongelig anerkjennelse ville fremme deres sak, og diskusjonen endte altså med at styret valgte å ikke søke om nytt beskytterskap.

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk, fortsetter hun.

Nytt forbund vurderer å avslutte

– Ved vår rutinemessige gjennomgang av kongelige beskytterskap i 2020 registrerte vi at Epilepsiforbundet ikke søkte om forlengelse av prinsesse Märtha Louises beskytterskap, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff i en uttalelse til NRK.

Märtha Louise er beskytter for en rekke organisasjoner, blant annet Norsk Revmatikerforbund. De sier til VG at også de vurderer å avslutte samarbeidet med prinsessen som følge av uroen. Også Foreningen for Muskelsyke vurderer å kutte samarbeidet, skriver Dagbladet.

Det er likevel en overvekt av forbundene som støtter Märtha Louise og som sier at de vil beholde henne som beskytter.

– Märtha Louise har vært høyeste beskytter av Norges Døveforbund i cirka 20 år og vi er stolte over hennes rolle i forbundet. Nylig vedtok landsmøtet å fortsette med beskyttelsen, så vi har ikke tenkt å droppe beskyttelsen. Vi har ikke opplevd uro tilknyttet Durek Verrett, sier generalsekretær Petter Noddeland i Døveforbundet.

Mener det er nødvendig med avstand til kongefamilien

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen sier til NRK at beskytterskap handler om å kaste glans. At flere vurderer å kutte samarbeidet, kan indikere at denne glansen er i ferd med å famle litt, mener han.

– Det som er alvorlig for kongehuset nå er at man har hørt uttrykk som kvakksalveri og svindel nevnt i samme åndedrag som kongehuset. Når det stilles spørsmål ved kongehusets integritet på den måten, da er det noe som kongehuset må tenke grundig gjennom.

Han mener det kan bli nødvendig å skape større avstand mellom prinsessen og kongefamilien.

– Og mellom Durek Verrett og kongefamilien når han blir medlem av den. En del av de tingene han driver med, er kanskje ikke helt forenelig med det kongehuset skal stå for og deres samlende funksjon, sier han.

Skal snakke sammen

Durek Verrett har fått kritikk for måten han har opptrådt på som sjaman, også etter at han forlovet seg med Märtha Louise. Nylig hevdet han at en spesiell medaljong gjorde ham frisk etter å ha blitt smittet av korona, og medaljongen selges på hans hjemmeside for over 2.000 kroner.

I forrige uke ble kongeparet spurt om kritikken mot Verrett og om det er et problem at Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke som sjaman.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kong Harald til pressen.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kongen videre.

Verrett sa kort tid etterpå at han har et godt forhold til sin kommende svigerfar, og at han stoler på det kongen sier.

– Han er klok, har så mye kunnskap, er så snill og sympatisk, og virkelig forstår ting. Vi snakker ut om alt. Han lytter til meg og jeg lytter til ham, sa Verrett til TV 2.