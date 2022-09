Statsadvokatens innstilling klar i Baneheia-saken

Statsadvokatene som har vurdert gjenåpningen av Baneheia-dommen for Viggo Kristiansen, leverte fredag sin innstilling til Riksadvokaten.

Viggo Kristi­ansen på vei ut fra Ila fengsel etter at Høyesterett 1. juli fjor avgjorde at den Baneheia-dømte mannen skulle løslates.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Oslo statsadvokatembeters innstilling i den gjenåpnede saken mot Viggo Kristiansen er i dag oversendt til Riksadvokaten. Det vil ikke bli gitt innsyn i innstillingen for partene før Riksadvokatens avgjørelse er fattet, skriver statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg, som har gått gjennom saken.

– Oslo statsadvokatembeter har ingen kommentarer til innholdet i innstillingen eller til den videre saksgangen, skriver de to videre.

Løslatt

Det er Riksadvokaten som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal samtykke i en frifinnende dom i den 22 år gamle drapssaken.

Det var den 31. mai i fjor at Høyesteretts ankeutvalg avgjorde at Viggo Kristiansen skulle løslates fra fengsel. Han hadde sittet inne i 21 år da han ble løslatt i påvente av den nye etterforskningen av saken. I februar i fjor avgjorde Gjenopptakelseskommisjonen at drapsdommen mot ham fra 2000 skulle tas opp til ny vurdering.

DNA-funn

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept. Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.