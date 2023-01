Påtalemyndigheten henlegger Skoghøy-saken: Ingen bevis for forgiftning

Det finnes ikke bevis for at høyesterettsdommer Jens Skoghøy ble forgiftet, slik han hevder. Påtalemyndigheten har henlagt saken.

Politiet har ikke klart å finne bevis for at det er hold i påstandene om at høyesterettsdommer Jens Skoghøy ble forgiftet, ifølge politiinspektør Per Thomas Omholt i Oslo politidistrikt.

NTB

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling. Det er ikke bevismessig dekning for at mistenkte har gitt fornærmede stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Fornærmedes tidligere kone har hatt status som mistenkt og har blitt avhørt av politiet. Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og PC-er etter søkehistorikk, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

– Ikke overrasket

Ekskona til høyesterettsdommeren har kategorisk avvist anklagene som ligger til grunn for politiets etterforskning. Hun er svært glad for at saken nå er henlagt, ifølge advokat Musharraf Ashraf.

– Men hun er ikke spesielt overrasket. Dette er et utfall hun forventet, sier forsvareren til NTB. Han understreker at hun har opplevd den offentlige oppmerksomheten som svært belastende.

Ekskona har blant annet følt seg tvunget til å gå ut i mediene for å imøtegå anklagene.

To hendelser

Oslo politidistrikt fikk en bekymringsmelding 24. oktober 2022. Bakgrunnen for bekymringen var at Skoghøy ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av ambulansepersonell og blitt innlagt på sykehus.

– Politiets etterforskning har hatt som formål å undersøke om det foreligger objektive bevis for det fornærmede hevder, eller om fornærmedes tilstand skyldes andre forhold. Politiet har blant annet innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to innleggelser i slutten av 2022, sier Omholt.

Det har vært utfordrende for etterforskerne å sikre objektive bevis, som blod og urin, ved alle hendelsene siden politiet fikk kjennskap til saken noe tid etter de to sykehusinnleggelsene.