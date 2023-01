Påtalemyndigheten henlegger sak om anklager om forgiftning av høyesterettsdommer

Politiet har henlagt saken om den mulige forgiftningen av høyesterettsdommer Jens Skoghøy. Saken er henlagt på bevisets stilling.

NTB

Oslo politidistrikt fikk en bekymringsmelding fra Skoghøys familie 24. oktober 2022. Bakgrunnen for bekymringen var at Skoghøy ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av ambulansepersonell og innlagt på sykehus.

– Det er ikke bevismessig dekning for at mistenkte har gitt fornærmede stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i en pressemelding.