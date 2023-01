VG: Kontrollutvalg åpner sak om oppsigelsen av Øyvind Tenold

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS) åpner sak etter VGs artikler om oppsigelsen av Øyvind Tenold.

Øyvind Tenold.

NTB

Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt i juni 2022 etter at han hadde meldt inn flere varsler.

Nå har EOS-utvalget tatt hans klage mot PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Vest politidistrikt til behandling, bekrefter utvalget ifølge VG i et brev til Tenold.

Lederen i EOS-utvalget, Astri Aas-Hansen, sier til avisen a hun ikke kan svare om saken av hensyn til taushetsplikten.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019 etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til de hemmelige PST-dokumentene. Han mener kravet om dobbel autorisasjon ble konstruert for å kvitte seg med ham.