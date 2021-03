Norske byer legger vekk Astrazeneca-vaksinen etter dansk sjokkbeskjed

Norske myndigheter ble tatt på sengen av at Danmark stanset bruken av Astrazeneca-vaksinen av frykt for dødelige bivirkninger. Flere norske kommuner tar grep.

Steinar Madsen i Legemiddelverket kaller nyheten fra Danmark dramatisk. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mens Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket satt i hastemøter etter at nyheten fra Danmark kom, tok flere kommuner grep og stanset bruken av vaksinen frem til situasjonen er avklart.

Minst fem norske kommuner, Bergen, Stavanger, Trondheim, Sandnes og Tromsø har lagt vekk Astrazeneca-dosene frem til de får nye beskjeder fra norske helsemyndigheter.

Det er distribuert 127.400 doser av Astrazeneca-vaksinen i Norge, viser FHIs oversikt.

Nyheten fra Danmark kom overraskende på norske helsemyndigheter, får NTB opplyst. Danmarks helseminister Magnus Heunicke slapp bomben på Twitter klokken 10.21. En drøy halvtime senere satt toppene i FHI og Legemiddelverket i hastemøte.

FHI og Legemiddelverket holder pressemøte om situasjonen klokken 14.

– Dramatiske meldinger

– Meldingene fra Danmark er dramatiske på den måten at de har hatt dødsfall på grunn av blodpropp. Det er alvorlig, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Det er ikke påvist sammenheng mellom vaksinen og blodpropp. Men Danmark og flere europeiske land er i ferd med å undersøke om det kan være en slik sammenheng etter mistenkelige tilfeller. I ett tilfelle har det endt med dødsfall i Danmark.

– Pasientsikkerhet er høyeste prioritet for Astrazeneca. Tilsynsmyndighetene har tydelige og strenge effektivitets- og sikkerhetskrav for godkjenning av alle nye legemidler, og det inkluderer vår vaksine. Vaksinens sikkerhet er blitt studert omfattende i kliniske tredjefasestudier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres bra, skriver Astrazeneca i en kommentar til NTB.

Selskapet understreker at de er klar over den danske granskningen.

En dose av Astrazeneca-vaksinen klargjøres på et helsesenter i Roma. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

Stanser bruken

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at de synes meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at bruken av vaksinen blir satt på pause umiddelbart.

– Vi tror ikke nå at denne vaksinen er blitt kjempefarlig, men de opplysningene som er kommet, tilsier at vi venter på konklusjoner fra nasjonale myndigheter, sier Hansen.

Trondheim avventer mer informasjon fra Legemiddelverket og nasjonale myndigheter, bekrefter prosjektleder Helge Garåsen overfor Adresseavisen torsdag ettermiddag.

Helsesjef Runar Johannessen opplyser til Stavanger Aftenblad at Stavanger kommune også pauser bruken. Det samme gjør Sandnes, ifølge Sandnesposten.

I Tromsø var det ikke planlagt noen vaksineringer med vaksinen torsdag, men bruken settes uansett på vent frem til nasjonale myndigheter har avklart situasjonen, melder Nordlys.

Seks EU-land setter på bremsen

Danske myndigheter opplyser at fem europeiske land gjør som dem og stanser bruken foreløpig. De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere blodpropper blant personer som er vaksinert, enn i befolkningen generelt.

I Danmark er det rapportert om ett dødsfall kort tid etter at personen ble vaksinert med Astrazenecas vaksine. Fram til nå har 142.102 personer i Danmark fått den første av to doser med vaksinen.

I en rekke land ble Astrazenecas vaksine først ikke anbefalt til personer over 65 år fordi det fantes for få studier på aldersgruppen, men nye og lovende studier førte nylig til at først Sverige og Tyskland anbefalte den også til de eldste. Det samme gjorde Danmark for en knapp uke siden, og tirsdag denne uken fulgte norske helsemyndigheter etter.