Norge legger vekk Astrazeneca-vaksinen etter dansk vaksinestans

Norske myndigheter ble tatt på sengen av at Danmark stanset bruken av Astrazeneca av frykt for dødelige bivirkninger. Nå settes vaksineringen på pause i Norge.

Steinar Madsen i Legemiddelverket kaller nyheten fra Danmark dramatisk. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Vaksineringen stanses frem til det er fastslått om vaksinen kan knyttes til blodpropp. Ett dødsfall i Danmark regnes som mistenkelig.

Mens Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket satt i hastemøter etter at nyheten fra Danmark kom, tok flere kommuner grep og stanset bruken av vaksinen allerede før helsemyndighetene nasjonalt hadde fått konkludert.

Konklusjonen fra FHI og Legemiddelverket ble den samme som den kommunene kom til: Astrazeneca-vaksineringen må stanses frem til Det europeiske legemiddelverkets undersøkelser er ferdige.

– Vi har ikke noen data som tyder på at det er konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og den hendelsen som er registrert i Danmark, men dette er et forsiktighetsprinsipp, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Danmark har satt dette på pause i 14 dager, vi håper vi kan få en avklaring så fort som mulig, sier Bukholm til NTB.

Ser på alle bivirkninger

Legemiddelverket er i gang med undersøkelser av meldinger om bivirkninger, for å se om de kan føre til blodpropp, både fra Astrazeneca-vaksinen og de andre som brukes i Norge.

– Vi skal gå gjennom alle bivirkningsmeldinger som kan ha med blodpropp å gjøre, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Han legger til at det foreløpig ikke ser ut til at det er flere tilfeller av blodpropp i befolkningen som er vaksinert enn de som ikke er det.

– Men vi ser også på enkeltpasienter for å se om det er forhold som gjør at de kan ha større risiko, sier Madsen.

Det er distribuert 127.400 doser av Astrazeneca-vaksinen i Norge, viser FHIs oversikt. 121.820 doser er allerede satt. De dosene som er sendt ut allerede, skal lagres lokalt mens bruken av dem er satt på pause.

– Dramatiske meldinger

Nyheten fra Danmark kom overraskende på norske helsemyndigheter, får NTB opplyst. Danmarks helseminister Magnus Heunicke slapp nyheten på Twitter klokken 10.21. En drøy halvtime senere satt toppene i FHI og Legemiddelverket i hastemøte.

FHI og Legemiddelverket holder pressemøte om situasjonen klokken 14.

– Meldingene fra Danmark er dramatiske på den måten at de har hatt dødsfall på grunn av blodpropp. Det er alvorlig, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

En dose av Astrazeneca-vaksinen klargjøres på et helsesenter i Roma. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

Det er ikke påvist sammenheng mellom vaksinen og blodpropp. Men Danmark og flere europeiske land er i ferd med å undersøke om det kan være en slik sammenheng etter mistenkelige tilfeller.

– Pasientsikkerhet er høyeste prioritet for Astrazeneca. Tilsynsmyndighetene har tydelige og strenge effektivitets- og sikkerhetskrav for godkjenning av alle nye legemidler, og det inkluderer vår vaksine. Vaksinens sikkerhet er blitt studert omfattende i kliniske tredjefasestudier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres bra, skriver Astrazeneca i en kommentar til NTB.

Selskapet understreker at de er klar over den danske granskningen.

Seks EU-land setter på bremsen

Danske myndigheter opplyser at fem europeiske land gjør som dem og stanser bruken foreløpig. De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere blodpropper blant personer som er vaksinert, enn i befolkningen generelt.

I Danmark er det rapportert om ett dødsfall kort tid etter at personen ble vaksinert med Astrazenecas vaksine. Fram til nå har 142.102 personer i Danmark fått den første av to doser med vaksinen.

I en rekke land ble Astrazenecas vaksine først ikke anbefalt til personer over 65 år fordi det fantes for få studier på aldersgruppen, men nye og lovende studier førte nylig til at først Sverige og Tyskland anbefalte den også til de eldste. Det samme gjorde Danmark for en knapp uke siden, og tirsdag denne uken fulgte norske helsemyndigheter etter.