10 spørsmål og svar: Dette skjer med Baneheia-saken nå

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) får saken sin gjenåpnet.

Rester av politisperring ved stedet i Baneheia der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept 19. mai 2000. Foto: Lise Åserud, NTB

Torsdag ble det kjent at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har bestemt at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

Her er ti spørsmål og svar om veien videre.

1 Er gjenåpning det samme som frifinnelse? Nei, gjenåpning betyr at man får sin sak opp på nytt. Resultatet kan være frifinnelse eller domfellelse.

2 Vil Viggo Kristiansen bli løslatt? Han kan begjære seg løslatt fra soning i påvente av ny dom. En slik begjæring skal behandles i retten, dersom ikke påtalemyndigheten straks løslater ham.

3 Påtalemyndigheten har alt varslet at de vil vurdere å forlenge forvaringen. Hva slags konsekvenser får en gjenåpning for dette? En gjenåpning behandles for seg i egen sak, og ikke sammen med spørsmålet om eventuell forlengelse av forvaringen. Dersom saken er besluttet gjenåpnet, men fortsatt ikke er behandlet på nytt, mener eksperter dette er nypløyd mark. En domstol tar stilling til forlenget forvaring. Trolig må dette vurderes med utgangspunkt i at tiltalte er domfelt, ikke frifunnet.

4 Vil det bli en ny rettssak ved gjenåpning? Ja, saken skal prøves i retten. Dersom påtalemyndigheten mener at bevisene ikke holder til domfellelse, nedlegges påstand om frifinnelse. Da blir det et kort rettsmøte. Dersom påtalemyndigheten mener det er grunnlag for domfellelse, vil det bli en ordinær sak med fremlegging av beviser, vitner og forklaring fra Kristiansen.

5 Hvem vil være påtalemyndighet i saken? Det er samme embetet som behandlet saken sist, Statsadvokatene i Agder. Viggo Kristiansen sammen med sin advokat, Arvid Sjødin. Foto: Hallgeir Oftedal

6 Hvor vil rettssaken foregå? En sak som blir gjenåpnet skal behandles ved en sideordnet domstol. Agder lagmannsrett dømte Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen i 2002, men Høyesterett vil peke ut en ny lagmannsrett. Juryen er avskaffet i Norge, så de som eventuelt skal dømme ham er både fagdommere og lekdommere.

7 Vil en gjenåpning påvirke dommen mot Jan Helge Andersen? Nei, han har sonet ferdig en rettskraftig dom på 19 års fengsel. Siv Hallgren leder Gjenopptakelseskommisjonen nå. Foto: Heiko Junge

8 Vil Jan Helge Andersen måtte forklare seg i en ny rettssak? Ja, han må forklare seg som vitne. Han kan ikke nekte å forklare seg, fordi han nå har vitneplikt.

9 Det er over 20 år siden drapene, og vitner i saken kan ha problemer med å huske eller kan ha gått bort. Hva slags betydning får det? Vitnene må forklare seg om det de husker nå, men det ble foretatt en rekke vitneavhør under etterforskningen, og det er helt vanlig at aktor leser opp politiforklaringer dersom vitner har problemer med å huske i retten.

10 Kan politiet gjøre ny etterforskning i saken? Det er ingen rettslige hindringer for å etterforske mer. Forsvarer kan begjære etterforskningsskritt overfor politiet. Dersom politiet ikke etterkommer begjæringen, kan begjæringen sendes retten for avgjørelse der.

Fakta Dette er Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) forsvant etter badetur i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble jentene ble funnet voldtatt og drept. Mens Jan Helge Andersen tilsto og dro kameraten inn i saken har Viggo Kristiansen hele tiden sagt at han er uskyldig. I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt som hovedmann til 21 års forvaring. Jan Helge Andersen til 19 års fengsel. Lagmannsretten slo fast at forklaringen til Andersen var avgjørende for å oppklare saken og få Kristiansen dømt. Jan Helge Andersen er ferdig sonet. Viggo Kristiansen sitter ennå fengslet. Viggo Kristiansen har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt. Fra forrige gang er alle medlemmene i kommisjonen nye, også leder Siv Hallgren. De har brukt over tre år på saken. Torsdag kom konklusjonen. Viggo Kristiansen får saken gjenopptatt. Les mer