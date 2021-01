Kommune må betale millionerstatning i mobbesak

Øygarden kommune er i Bergen tingrett dømt til å betale 2,6 millioner kroner til to brødre i 20-årene som ble mobbet på en skole i kommunen.

Øygarden kommune tapte saken i Bergen tingrett. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Adalheidur Audardottir Oldeide

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Brødrene gikk i høst til sak mot kommunen etter år med systematisk mobbing fra medelever. Det skal ha skjedd både i skoletiden og på skoleveien, skriver Bergensavisen.

Blant annet ble en av brødrene forsøkt hengt av noen medelever. Da broren kom til for å hjelpe, ble han utsatt for vold.

– Nærmest uforståelig

Bergen tingrett mener at skolens håndtering av episoden er svært kritikkverdig.

– Retten vil gå så langt som å si at skolens reaksjon i ettertid er nærmest uforståelig, skriver retten i dommen.

Øygarden kommune nekter for at det foreligger ansvarsgrunnlag. Kommunen mener at de har gjort det som brødrene med rimelighet kunne ha krevd av skolen.

Kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal sier han må finlese dommen før han tar stilling til om han skal råde kommunen til å akseptere dommen eller anke.

Begge brødrene er i dag uføre, og retten mener de er blitt påført varige psykiske skader som tilsvarer en samlet varig invaliditetsgrad på 40 prosent.

Lettet over å bli trodd

Siren Preto er advokat for de to brødrene. Hun sier til BT at brødrene er lettet over dommen.

– De er fornøyde med dommen og resultatet. Der viktigste for dem var å bli trodd. De håper dette kan hjelpe andre som som velger å gå videre med sin sak, og at flere kommuner kan ta lærdom av deres sak.

Kommunen ble dømt til å betale 810.000 kroner til hver av brødrene i barneerstatning, samt 200.000 kroner til hver for påførte og fremtidige utgifter. Kommunen må også betale brødrenes sakskostnader på 635.000 kroner.