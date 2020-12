Skredet i Gjerdrum: Hydrogeolog advarte mot bygging i 2008

Hydrogeolog advarte allerede i 2008 om «betydelige erosjonsproblemer» i boligfeltet Nystulia i Ask i Gjerdrum.

NTB

Erlend Langeland Haugen

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Hydrogeolog Steinar Myrabø slo i oktober 2008 alarm om at «et større område er blottlagt for massiv overflateerosjon og utglidning» i et intervju med Romerikes Blad.

– Vi foreslo flere tiltak for vannhåndteringen i området, blant annet at det ble anlagt en stor fordrøyningsdam. Tiltak ble fjernet underveis i planprosessen, slik vi dessverre ofte er vitne til også i andre kommuner, sier Myrabø til Romerikes Blad torsdag.

Myrabø, som i 2008 var ansatt som sjefingeniør og hydrolog i daværende Jernbaneverket, jobbet med avrenning og overflatevann i forbindelse med utbygginger. I tillegg var han leder av Naturvernforbundets lokallag.

Romerikes Blad 30. oktober 2008. Foto: Faksimile

Tidligere samme år, i april 2008, hadde han kommet med tilsvarende kritikk om «store erosjonsskader» i Eidsvoll Ullensaker Blad. Myrabø ga der uttrykk for at «all bygging må stanses» og kalte det «fullstendig uansvarlig av utbyggeren».

– Jeg advarte kommunen om at det kunne bli erosjon og at hele området kunne rase ut, sier han til NRK torsdag.

NVE anslår skredområdet til å være rundt 300 ganger 700 meter. Foto: Bård Bøe

– Kjent høy faregrad

Ifølge Myrabø fikk bekken gjennom området så stor vannføring under vårflommen, med erosjon og massetransport, at bekkelukkingen på jordbruksområdet nedenfor gikk full og ble vasket ut.

– Bekken gravde seg flere meter ned i kanten av et område som altså hadde kjent høy faregrad for kvikkleireskred, sier han.

Ordfører Anders Østensen (Ap) understreker at Gjerdrum kommune alltid har vært opptatt av å følge faglige anbefalinger fra NVE og NGI.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes, sier ordføreren.

Slik ser det ut på stedet torsdag formiddag. 9 hus og totalt 31 boenheter er tatt av skredet. Foto: Bård Bøe

Politiet skal etterforske

Politiet er i gang med å forberede etterforskning av hvordan leirskredet på Ask i Gjerdrum kommune kunne skje. Ifølge Romerikes Blad vil etterforskningen ledes av politiadvokat Bjørn Arne Tronier – som ledet etterforskningen i etterkant av dødsskredet i Sørum i 2016, som krevde tre menneskeliv.

– Målet er å bringe på det rene hvorfor en slik ulykke kunne skje, sier Tronier til avisen.

Undersøkelsessaken gjennomføres av Øko- og miljøteamet i politidistriktet og pågår parallelt med den enorme redningsinnsatsen.

I en undersøkelsessak er målet å avdekke en årsak til en hendelse og klarlegge årsaksforhold. En slik granskning er ikke rettet spesifikt mot noen, og det er derfor ikke snakk om at enkeltpersoner er siktet av politiet.