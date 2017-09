KrF-leder Knut Arild Hareide sier blankt nei til å gå i regjering med Frp. Statsminister Erna Solberg advarer Hareide mot å felle regjeringen, og vil få til en slags avtale.

To partiledere med ulikt utgangspunkt holdt pressekonferanser i Oslo tirsdag, etter den dramatiske valgnatten.

Historisk nederlag

KrF gikk på et historisk nederlag i mandagens valg. Den nedadgående trenden i valgkampen forsterket seg, og partiet endte på forsmedelige 4,2 prosent.

Det lave valgresultatet til tross, den blåblå regjeringen er fremdeles avhengig av støtte fra KrF for flertall til sitt regjeringsprosjekt. Statsminister Erna Solberg (H) snakket likevel om fire nye år som regjeringsleder da hun snakket til valgvaken sin mandag kveld.

Spørsmålet er hvilket grunnlag hennes nye regjering får, nå når den fire år gamle Nydalen-avtalen snart tar slutt.

Fakta: Nydalen-avtalen 30. september 2013 presenterte Høyre, KrF, Venstre og KrF den såkalte Nydalen-avtalen.

Den slo fast at Høyre og Frp skulle gå videre i regjeringsforhandlinger, men at de hadde utarbeidet en avtale med Venstre og KrF som skulle sikre regjeringen et stort flertall på Stortinget de neste fire årene. Avtalen går ut når et nytt storting innsettes i oktober.

Venstre og KrF fikk blant annet gjennom et amnesti for asylbarna, men måtte bite i seg en generell tilstramning av asylpolitikken.

Til gjengjeld gikk Høyre og Frp med på at Lofoten og Vesterålen ikke skulle konsekvensutredes i regjeringsperioden, som snart er over.

KrF fikk også en seier gjennom at kristendommen kom inn igjen i RLE-faget, og at dagens alkoholpolitikk i hovedsak skal stå fast.

– Går i opposisjon

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at partiet kun har én plan når de skal møte Høyre til samtaler senere i uken.

– Vi vil ha en regjering med sentrum og Høyre. Det tar vi med oss inn i de samtalene vi skal ha. Så kan det være krevende å få til, det innser jeg. Hvis vi ikke får gjennomslag for en slik regjering, da går vi i opposisjon, sier Hareide.

Han sier at dette er i tråd med vedtaket KrF gjorde før valget, og det de kommuniserte i valgkampen.

– Vi har sagt nei til en firepartiregjering. Til det er avstanden til Frp for stor, sa Hareide da han møtte pressen for første gang etter valgnatten.

Han gjentok at det ikke var naturlig for KrF å inngå noen samarbeidsavtale med en H-Frp-regjering, heller.

Men KrF er splittet om hvorvidt regjeringsspørsmålet er aktuelt eller ikke.

Pål Kårbø, fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, mener det må vurderes.

– Vi må ta en diskusjon og se hva som er vårt handlingsrom, sier han til BT.

Butt, Mariam / NTB scanpix

– Har hatt fri stilling

Statsminister Erna Solberg formulerte seg derimot slik da hun møtte pressen:

– De vil ikke ha samarbeidsavtale av den typen vi har nå. Da er spørsmålet hva vi får i stedet.

Solberg regner med at hun i en slik situasjon må gi KrF og Venstre politiske seire, uten at hun ser behovet for å endre politisk kurs på vesentlige områder.

– Vi må avklare noen punkter som er interessant politisk for KrF og Venstre og som regjeringen må følge opp. Det er mulig de ønsker en friere stilling, men min opplevelse er at de har hatt en ganske fri stilling opp til nå.

– Det er jo også i deres interesse at regjeringen ikke gis spillerom til å finne løsninger den andre veien.

Aldri hatt garanti

– Men det vil ha noen politiske kostnader for deg også?

– Ja, vi må bli enige, men det er vi jo vant til. Budsjettene har kostet oss noe, vi har omprioritert og endret mye av hensyn til KrF og V.

– Så det er ikke noe prinsipielt nytt at de ikke vil ha en samarbeidsavtale?

– Nei, det opplever jeg ikke. Samarbeidsavtalen innebar at vi var enige om å konsultere oss imellom først, men vi har aldri hatt noen garanti om å bli enige. Derfor er det også flere eksempler på at vi ikke klarte å bli enige, sier Solberg.

Pisk og gulrot

Solberg svarer med både pisk og gulrot når hun utfordres om regjeringens fremtid.

– Det har en kostnad å felle en regjering også, advarer hun.

Dagen etter valget var svært mange opptatt av KrFs og Venstres anstrengte forhold til Frp, og at de to har varslet at de ikke vil inngå noen ny samarbeidsavtale med regjeringen.

Samtidig er statsministeren optimistisk når det gjelder samarbeidet. Målet hennes er fortsatt en firepartiregjering. Hun mener det ikke er avgjørende at Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande ikke ønsker en forpliktende samarbeidsavtale med H og Frp.

– De har interesse av å ha forankret denne regjeringen til noen viktige saker. Det tenker jeg det kan være ulike former for i fremtiden. Jeg tror det er fullt mulig å levere god felles politikk, slik vi har gjort, sier hun til NRK.

Amundsen, Paul S. / Bergens Tidende

– Vi har god tid

Hvorvidt Venstre kan gå inn i en regjering, var det også delte meninger om i det partiet. Spørsmålet om partiet skal gå i regjering kom på bordet under Venstres sentralstyremøte tirsdag, sier sentralstyremedlem Guri Melby til NRK.

Nestleder Terje Breivik er knapp i sine kommentarer, men avviser ikke at regjeringsspørsmålet blir diskutert.

– Det kan godt være at det gjør, men det blir uansett ikke dratt noen konklusjoner i dag. Det er et rimelig uspennende møte konklusjonsmessig, sier Breivik.

Han mener man i partiet vil være enige om å bruke god tid på å bestemme seg for hva de skal gjøre.

– Vi har god tid. Landet har en regjering, det er ingenting som står på, sier Breivik.

Hareide ble spurt om hva han mener om at enkelte i Venstre har tatt til orde for å gå inn i regjering.

– Venstre må få lov til å diskutere det de ønsker og ta sine selvstendige vurderinger, sa Hareide.

Vil ikke «shoppe»

Nøyaktig hvordan forholdet skal bli mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene, vet ingen. Statsminister Erna Solberg sier at hun ikke ønsker en modell der regjeringen kan «shoppe rundt» og søke støtte fra alle partier. Derfor vil hun gjerne få til en slags avtale.

Hareide sier at KrF ikke vil felle regjeringen med det første, men vil ikke frede den heller.

– Vi sa at en stemme til KrF er en stemme til Erna Solberg som statsminister. Det forplikter også, selv om vi ikke får den regjeringen vi ønsker. Vi går ikke med planer om å felle regjeringen, men det avhenger også av hvilken politikk den fører. Vi vil være konstruktive, men det er ikke naturlig å gå inn som støtteparti for er regjering med Frp, sier han.

–Sverd over hodet

Professor Knut Heidar ved Institutt for Statsvitenskap har skrevet om Stortingets historie. Han forteller at det har vært mange samarbeidsformer i Stortinget, men at en «felles plattform» uten noe skriftlig vil være en nyskapning.

– Det nærmeste man kommer er vel det etablerte samarbeidsmønsteret som Gro Harlem Brundtland hadde med Sp og KrF i budsjettspørsmål, sier han.

Heidar sier at man kan tenke seg en slags muntlig avtale om at regjeringen alltid informerer og går først til Venstre og KrF når den legger frem saker og budsjetter.

– Men det forutsetter jo at partiene blir enige, og det hele tiden er rom for at de kan bli uenige. Slik sett henger det hele tiden et sverd over hodet på regjeringen, sier han.

Få regjeringer blir felt

– Solberg sier at hun ikke er interessert i en modell der regjeringen «shopper rundt» blant partiene?

– Nei, men så har hun da heller ikke så mange steder å shoppe. Høyresiden sitter jo i regjeringen. Man kunne selvsagt tenkt seg at man fikk støtte fra Ap til innvandrings- og oljepolitikken, og KrF og Venstre i andre spørsmål. Men da ville klimaet for samarbeid bli mildt sagt dårlig.

Heidar forteller at mindretallsregjeringer er svært vanlig i Norge.

– Rundt seks av ti regjeringer siden 1905 har vært mindretallsregjering. Få av dem er blitt felt. Det skyldes at de ofte har hatt et avklart samarbeid i Stortinget, og at vi har en tradisjon for ikke å felle regjeringer i utide, sier han.