Erna Solberg får kritikk for å godta soloutspill fra Frp. Likevel er hun igjen nordmenns foretrukne statsministerkandidat.

– Veldig hyggelig. Jeg håper folk tenker over dette når de skal stemme ved valget også, sier Erna Solberg innmellom selfies, appeller, ballonger og intervjuer på nok en hektisk dag i valgkampen.

Respons Analyses statsministermåling viser at et lite flertall nå ønsker Erna Solberg (H) som statsminister over Jonas Gahr Støre (Ap). 44 prosent ønsker å beholde Solberg mens 41 prosent vil at Støre tar over.

Målingen er gjort på oppdrag fra Bergens Tidende og Aftenposten.

Ved forrige måling, i juni, var Støre den mest populære statsministerkandidaten. Men Ap-lederen faller med seks prosentpoeng, samtidig som Solberg klatrer med fire prosentpoeng.

Dette føyer seg inn i en etter hvert negativ utvikling for Arbeiderpartiet og Støre denne valgkampen. Siden 2014 har han vært mer populær enn Solberg på alle Respons Analyses statsministermålinger. Nå er situasjonen altså snudd.

«Keine Experimente»

– Jeg tror mange ser at våre løsninger faktisk gir resultater. Jobbene og veksten er på vei tilbake, sier Solberg som forklaring på snuoperasjonen i sommer.

– Men hva har skjedd i sommer, som gjør at folk har funnet det ut nå?

– Jeg tror folk alltid reflekterer litt foran et valg, og vi har hatt mange gode nyheter om økonomien i det siste, sier Solberg.

I sin appell på Torgallmenningen lørdag viste hun blant annet til nye tall som viser at investeringsprognosene for norsk sokkel er mye bedre enn tidligere, og oppfordret velgerne til ikke å eksperimentere med en ny regjering.

– Kanskje skal dere gi det som fungerer fire nye år, sa Solberg - et ekko fra Konrad Adenauer og senere Angela Merkels berømte slagord «Keine Experimente» i Tyskland.

Fakta: MÅLINGEN Utført av Respons Analyse i dagene 18. – 23. august, ved telefonintervjuer. 1000 personer er spurt.

Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobilnummer. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 70 prosent.

Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Avviser Hareide-kritikk

Men Solberg har også fått kritikk de siste dagene for å være for svak i sin håndtering av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs utspill om at Norge bør utfordre menneskerettighetslovene i asylsaker.

– En statsråd er en statsråd 24 timer i døgnet, og hver gang hun uttaler seg så uttaler hun seg på vegne av regjeringen, sa Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Det er Solberg uenig i.

– Frp har lenge ønsket å bruke lukket mottak på flere asylsøkere med uavklart identitet enn det vi mener det er riktig. Men jeg har gjort det klart at dette ikke er det vi ble enige om i Nydalen, og dermed ikke regjeringens politikk. Vi mener det er nok handlingsrom innenfor de eksisterende menneskerettighetskonvensjonene. Nå er det valgkamp, og da er det ikke uvanlig at partiene fronter sin egen politikk, uten at det skal tolkes som regjeringens politikk.

– Men bør ikke en statsråd holde seg til regjeringens politikk?

– Som sagt, det er valgkamp nå. Jeg tror du kan finne mange eksempler på at SV-statsråder frontet SV-politikk da de satt i regjering. Det er det som er et demokrati, sier statsministeren.

– Støre bør være fornøyd

Statsministervalget har mye å si i årets valg, mener PR-ekspert og rektor på Høyskolen Christiania, Trond Blindheim.

– Uansett hvilket parti du stemmer på i hver blokk, blir det i realiteten en stemme til en av de to statsministerkandidatene. Dette tror jeg helt klart folk har i hodet når de stemmer i årets valg, sier han.

Han får støtte fra stipendiat Magnus Hoem Iversen ved Institutt for medievitenskap på Universitetet i Bergen.

– I Norge stemmer vi mer på parti og politiske saker enn personer. Men når det er sagt, fremstår Høyre og Arbeiderpartiet fort ganske like. Da spiller statsministerkandidaten inn, og skiller de to partiene fra hverandre. I år har vi et jevnt valg, og da blir dette enda viktigere enn vanlig, sier han.

Han peker på at målingen er positiv for begge kandidatene, og viser at de begge er populære. Selv om Støre er noe mindre populær enn Solberg, mener Iversen at han bør være rimelig fornøyd.

– Jeg synes han ligger høyt til å aldri ha vært statsminister. Folk har ikke sett ham som det, sier Iversen.

– Flertall for skifte

Selv sier Støre til Aftenposten at det er vanskelig å se noen trend i målingene.

– Disse målingene av kandidatenes popularitet synes jeg svinger fra dag til dag. Når Ap går litt ned på meningsmålingene, får vel det også betydning for meg. Men gjennomgående er det flertall for skifte på målingene, poengterer Støre.

– Greier du å holde motet oppe når du ser målinger som dette?

– Ja det gjøre jeg. Jeg har forberedt meg på at vi går inn i en valgkamp i en tid der det er større svingninger. Da skal Ap holde fast ved noen verdier, holde fast ved en strategi, sier Støre.

Støre vinner kvinnene

Støre er mest populær blant kvinner og yngre velgere under 30 år. Solberg er mest populær blant menn og i alle de eldre aldersgruppene.

De geografiske forskjellene viser at Solberg er mest populær på Sør- og Vestlandet. Jonas Gahr Støre gjør det best på Østlandet.

Støre er også klart mest populær blant dem som jobber i offentlig sektor, mens Solberg scorer høyest blant ansatte i privat sektor. Støre er mest populær blant dem med svært høy eller lav utdanning, mens dem med mellomlang utdanning (opptil seks års høyere utdanning) liker Solberg best.

Blant velgere av sentrumspartiene KrF og Venstre er Solberg klart best likt, mens velgere av Senterpartiet og MDG støtter Støre.