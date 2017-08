– Helt uaktuelt, sier partikollega og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Under iTromsø sin stortingskandidatdebatt fredag kveld, uttalte listetopp Sandra Borch (Sp) at hun «helt klart» ville flytte arbeidsplasser fra Bergen til Tromsø.

– Sp gjorde det tindrende klart at de ville flytte Havforskningsinstituttet fra Bergen til Tromsø. At de ønsker å flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktet visste vi, men at de angriper Bergen er nytt fra den fronten, sier stortingskandidat for Hordaland Høyre, Peter Christian Frølich.

Lørdag sto han på stand på Torgallmenningen, sammen med næringsminister Monica Mæland.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor uaktuelt dette er. Havforskningsinstituttet i Bergen har gjennom en årrekke bygget seg sterkt opp og styrer i dag rundt 60 prosent av verdens lakseproduksjon, sier Frølich.

Sår tvil om Marin klynge

Frølich sier han er rystet over utspillet fra Borch.

– Bergen har et fantastisk godt næringsliv bygget på fiskeri, maritim- og subseanæringer. I dette samarbeidet har Havforskningsinstituttet en sentral rolle. Det ville vært svært alvorlig for byen dersom dette forsvant, sier Frølich.

Regjeringen har bestilt en utredningen der de forslår en samlokalisering av marine forskningsmiljøer i Bergen med blant annet Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Universitetet i Bergen, Nifres og andre sentrale aktører.

Frølich mener at Sp nå reiser tvil rundt dette.

– Av erfaring vet vi at byene kommer dårlig ut når Senterpartiet skal prøve å bli enige med seg selv. Men å slå beina under det unike marinemiljøet som er i Bergen i dag er en fantastisk dårlig idé.

Bård Bøe

Vil styrke miljøet i Tromsø

Sandra Borch, førstekandidat i Tromsø Senterparti, bekrefter at hun ønsker å flytte Havforskningsinstituttet til Tromsø.

– Alle regjeringene de siste årene har sagt at Tromsø skal være en arktisk hovedstad. Da må man styrke det miljøet som er i Tromsø, sier hun.

– Det er ikke snakk om å legge ned alt i Bergen, men å bygge opp miljøet i Tromsø, fortsetter Borch.

Hun presiserer at det er Senterpartiet lokalt i Tromsø som ønsker å flytte Havforskningsinstituttet nordover, og at dette ikke er noe partiet har programfestet.

– Ikke aktuelt

Stortingsrepresentant og førstekandidat i Hordaland Senterparti, Kjersti Toppe, avviser derimot at dette er et forslag som partiet vil jobbe for.

– Jeg sitter i programkomitéen, og dette forslaget har aldri vært diskutert. Det kommer heller aldri på tale, sier Toppe.

Hun mener dette først og fremst er et forslag som kommer fra Sandra Borch.

– Vi må ta vare på den gode kompetansen vi har her i Bergen. Selv legger jeg ikke så mye i dette utspillet, og jeg er trygg på at Senterpartiet ikke vil jobbe for dette forslaget, sier Toppe.