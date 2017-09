Med faren for gigantstreik blant pilotene allerede torsdag rammes SAS knallhardt både i bedriftsmarkedet og det vanlige billettsalget.

Etter at partene hadde sittet mange timer på overtid hos Riksmekleren i Oslo, var bruddet et faktum mandag morgen. Bare to piloter ble tatt ut i streik, men fra torsdag blir utvidelsen dramatisk. Da blir alle de 588 norske SAS-flygerne tatt ut i streik, og streiken vil ramme all rutetrafikk, opplyser Parat.

Et av Norges største reisebyråer i forretningsmarkedet, Berg-Hansen, merket allerede tidlig mandag stor pågang fra kunder som ønsket å booke om flyreiser senere denne uken.

– Mange forsøker å endre til et annet flyselskap eller booker en fleksibel flybillett hos et annet selskap, slik at én av billettene kan avbestilles senere, sier Per Arne Villadsen, administrerende direktør i Berg-Hansen, til Dagens Næringsliv.

Effekten av streiken har enda større innvirkning på det vanlige billettsalget:

– Erfaringsmessig stopper salget av nye billetter helt opp når det kommer et streikevarsel. Det ser vi slår til nå, sier Villadsen.

Håper på løsning

SAS har håp om en løsning på konflikten innen den utvides. En femdagers pilotstreik i Sverige i fjor kostet selskapet svimlende 150 millioner svenske kroner.

– Det er klart at denne situasjonen skaper uro for passasjerene, og det påvirker også bookingen, sier pressekontakt Tonje Sund.

Med kun to piloter ute i streik fra mandag, er ennå ikke flytrafikken rammet. Fra torsdag vil imidlertid pilotforeningenes varslede tiltak påvirke trafikken langt hardere.

– Vi har de seneste ukene tegnet avtaler med pilotforeningene i Sverige og Danmark, og vi arbeider for å komme til enighet også med de norske før torsdag, sier Sund til NTB.

Jon Olav Nesvold, NYHETSBYRÅN

– Provoserende

Om streiken blir avblåst innen opptrappingen, gjenstår å se. Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder Jens Lippestad sier SAS har vist manglende vilje til å komme pilotene i møte, og er soleklar på at SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt dem de samme betingelser som kollegene i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.

– Dette er svært provoserende. Vi kan ikke akseptere denne splitt og hersk-taktikken til SAS, sier Lippestad.

Pilotene har fått tilbud om samme lønnsøkning som andre grupper, ifølge direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som har forhandlet på vegne av SAS.

Noen helger fri

Men det er arbeidsavtalen som er det største stridstemaet. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.

– Vi er opptatt av at selskapet skal lykkes, og vi har derfor stilt moderate krav. Det eneste vi krever er et lønnsoppgjør på linje med andre, et par helger fri i måneden og trygge arbeidsplasser, sier Lippestad.

SAS og NHO er svært skuffet.

– Vi er veldig skuffet. Vi hadde på bordet krav som går langt ut over det andre grupper i årets oppgjør har fått, og langt ut over det SAS-pilotene i Sverige og Danmark har akseptert, sier Lothe til NTB.

Konkurranseutsatt

Partene møttes til mekling lørdag, og meklingen fortsatte ut over fristen ved midnatt natt til mandag inntil bruddet mandag morgen. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge har meklet på vegne av pilotene, med SAS som motpart.

Lothe sier at arbeidsgiverne strakte seg svært langt i meklingen, uten å nå fram hos SAS' pilotforeninger.

– Det er leit med slike krav i et konkurranseutsatt selskap, krav som ville gå ut over konkurransekraften framover, sier Lothe og viser til at SAS konkurrerer i et hardt globalt marked der alle konkurrenter hele tiden omstiller seg for å holde kostnadene nede