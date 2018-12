KLIMA: Kristin Halvorsen erkjenner at hun kan ha feilvurdert effekten av avgiftsendringen på diesel, men fremhever også at elbil-salget har vært en klimasuksess. FOTO: Lise Åserud / NTB scanpix

Dieselsalget opp 40 prosent på ni år

Salget av diesel i Norge har økt med 40 prosent siden 2009, to år etter at betydelige avgiftsletter for diesel ble innført av den da rødgrønne regjeringen.