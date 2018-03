Det bygges vindkraftverk i Norge som aldri før.

Det viser tall Adresseavisen, BT og Aftenbladet har samlet inn hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og flere kraftselskap.

De aller fleste norske vindparkene, som de gjerne kalles, er anlagt i uberørt natur. Og det er utenlandske selskaper og fond som leder an med investeringer på titallsmilliarder kroner.

Bare i Hordaland og Sogn og Fjordane vil vindparkene som har fått konsesjon eller er til konsesjonsbehandling oppta 90 kvadratkilometer. Vel å merke dersom alle planlagte prosjekter realiseres.

Til nå er 32 vindparker ferdig eller under bygging i Norge. I tillegg er det gitt klarsignal for ytterligere 51, mens 21 prosjekter er til vurdering.

Realiseres alle disse, vil vindkraftanleggene oppta et samlet areal på 1294 kvadratkilometer. Det er omtrent tre ganger mer enn totalarealet til Bergen kommune.

Den pågående vindkraftutbyggingen medfører at såkalt inngrepsfri og villmarkspreget natur tas i bruk.

Fakta: Vindkraftutbygginger HELE LANDET Totalarealet i m² for parker med konsesjon (Utbygd, utbygging startet, konsesjon gitt, men ikke påbegynt): 591 kvadratkilometer (i tillegg kommer areal for 18 parker det mangler opplysninger om) Totalarealet i m² for parker under konsesjonsbehandling: 703 kvadratkilometer Totalareal for parker med konsesjon + parker under konsesjonsbehandling: 1294 kvadratkilometer (591 + 703. I tillegg kommer areal for 18 parker det mangler opplysninger om) Konsesjon gitt: 83 Antall utbygd: 24 Antall utbygging startet: 8 Antall konsesjon gitt, men ikke påbegynt: 51 Antall under behandling: 21 HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE Totalarealet i m² for parker med konsesjon (Utbygd, utbygging startet, konsesjon gitt, men ikke påbegynt): 57 kvadratkilometer (I tillegg kommer areal for fire parker det mangler opplysninger om. Totalarealet i m² for parker under konsesjonsbehandling: 33 kvadratkilometer Totalareal for parker med konsesjon + parker under konsesjonsbehandling: 90 (57 + 33) Konsesjon gitt: 10 Antall utbygd: 2 Antall utbygging startet: 0 Antall konsesjon gitt, men ikke påbegynt: 8 Antall under behandling: 2 TRØNDELAG Totalarealet i m² for parker med konsesjon (Utbygd, utbygging startet, konsesjon gitt, men ikke påbegynt): 178 kvadratkilometer (i tillegg kommer areal for 3 parker det mangler opplysninger om. Det er Hundhammerfjellet (reetablering), Valsneset teststasjon (utvidelse) og Ytre Vikna trinn 2) Totalarealet i m² for parker under konsesjonsbehandling: 207 kvadratkilometer Totalareal for parker med konsesjon + parker under konsesjonsbehandling: 385 (178 + 207) Konsesjon gitt: 19 Antall utbygd: 6 Antall utbygging startet: 2 Antall konsesjon gitt, men ikke påbegynt: 11 Antall under behandling: 7 ROGALAND Totalarealet i m² for parker med konsesjon (Utbygd, utbygging startet, konsesjon gitt, men ikke påbegynt): 115 kvadratkilometer (I tillegg kommer areal for en park det mangler opplysninger om. Det er Friestad vindkraftverk) Totalarealet i m² for parker under konsesjonsbehandling: 16 kvadratkilometer Totalareal for parker med konsesjon + parker under konsesjonsbehandling: 131 (115 + 16) Konsesjon gitt: 23 Antall utbygd: 7 Antall utbygging startet: 3 Antall konsesjon gitt, men ikke påbegynt: 13 Antall under behandling: 4

Kristin Svorte

Vindparker så langt øyet ser

Adresseavisen har vært på omvisning i to av utbyggeren Fosen vinds seks parker i Trøndelag for å se på inngrepene.

Storheia og Roan vindparker er ikke ferdige og ingen møller stikker opp i landskapet ennå. Men i Roan er utbyggingen kommet så langt som til at så å si alle fundamentene for turbinene er på plass. Omvisningen foregikk under kraftige vindforhold med kuling og storm i kastene. Sikten var likevel god.

Terje Svaan

På et av stoppestedene i Roan-parken, stedet hvor turbinen som er nummeret D05 skal komme, ligger Norskehavet mot vest. Men snur man seg mot nord, øst og sør, er alt landskap som ses omgjort fra urørte fjellområder til vindpark.

Mot nord ses tydelig de 29 turbinene i naboanleggene til Trønderenergi som for lengst er satt i drift, Bessakerfjellet og Skomakerfjellet vindkraftverk.

Syv mil med kraftige veier

Roan vindpark er delt i to og ligger vest og øst for Einarsdalen. Veiene som forbinder øst- og vestdelen og de 71 plassene hvor turbinene skal komme, er ikke vanskelig å se i terrenget, trass i snø og fokk. Men disse veiene er langt fra alminnelige skogs- eller tømmerveier.

Til sammen strekker de seg over 71 kilometer. Inkludert skulder er de seks meter bred, inkludert grøfter opptar traseene ti meter i bredden, og veiene er dimensjonert for å tåle mange transporter og særdeles tunge kjøretøy.

Tusen kvadratmeter ganger 71 og 80

Mye fjell, for det meste grå og rødlig gneis er altså sprengt vekk. Også der turbinene skal stå. Hver turbinplass er rundt tusen kvadratmeter stor. På Roan-fjellet er det 71 av dem, på Storheia kommer det 80. Plassene er store fordi de også skal gi plass til kranene som skal reise turbinene på plass.

– Vi går frem så skånsomt vi kan. Det vil bli ryddet og «pyntet» langs veikantene. Vegetasjon og jordmasser vi har måttet flytte på, vil bli lagt tilbake samme sted de ble fjernet fra, sier byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft.

Han og kolleger har en «Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning» som de skal holde seg til for at utbyggingen skal gi minst mulig sår i landskapet. Blant annet skal veiene anlegges uten stygge skjæringer i landskapet.

Terje Svaan

Tre hovedveier på Storheia

Storheia ligger i Åfjord og Bjugn kommune, ikke langt fra Roan. Der er ikke arbeidet kommet like langt. Av det til sammen 60 kilometer lange veinettet er nesten 40 ferdig.

Reinbeite

Veien dit krysser drivingsleier for rein. Ingen reinsdyr var å se denne dagen, men det er tidligere observert rein langs veiene flere ganger. En gang en flokk på seks dyr.

Storheia ligger i et av vinterbeitene til Fosen reinbeitedistrikt og er et område hvor reinsdyrene trekker inn på egen hånd. Derfor er Storheia det mest kontroversielle vindkraftanlegget på Fosen. Reindriftsutøverne har forsøkt å få stoppet utbyggingen, men ikke fått medhold.

Biologisk mangfold

Det er ikke lett å se på grunn av snødekket, men Storheia beskrives i konsesjonsgrunnlaget i hovedsak som «et stort trebart hei- og fjellplatå med nakne fjellrabber og rabber med sparsom vegetasjon». Her er verneverdig boreal regnskog og flere hekkelokaliteter av truede og sjeldne arter som smålom, havørn, fjellvåk og hubro.

26 vindkraftverk i Trøndelag

Storheia er med 40 kvadratkilometer den største vindparken på Fosen. Størstedelen av området ligger i Åfjord kommune, som også har satt av rundt ni kvadratkilometer både på Hardbakksfjellet og Kvenndalsfjellet til vindkraftverk.

De andre prosjektene selskapet Fosen vind har på gang, er Geitfjellet i Snillfjord og en park på Hitra som blir den andre parken på øyen. Allerede i 2004 åpnet Statkraft et anlegg på Eldsfjellet.

De seks anleggene til Fosen vind omtales som Europas største vindkraftprosjekt på land.

I tillegg til de 19 vindkraftprosjektene det allerede er gitt tillatelse til i Trøndelag, er syv til vurdering. Blir alle realisert, vil det altså komme 26 vindparker i fylket.

Jens Petter Søraa / Adresseavisen

Villmarken forsvinner

Den siste oversikten Miljødirektoratet laget over urørt natur i Norge, var for perioden 2008 til 2012. Den inngrepsfrie naturen, som det heter når et område ligger mer enn én kilometer fra et større teknisk inngrep som en vindpark eller vei, ble i disse årene redusert med 888 kvadratkilometer. Av det som kalles villmarkspreget natur, forsvant forholdsmessig mye mer. Dette er naturområder som har en avstand på fem kilometer eller mer fra inngrep.

Da oversikten ble lagt frem, pekte direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet på at den viser et betydelig press på de større, sammenhengende naturområdene.

– Dersom villmarkspreget blir borte, er det dessverre som regel for godt, uttalte Hambro.

– Useriøst

NHO-direktør i Trøndelag Tord Lien er den som sist åpnet et vindkraftanlegg i Trøndelag – Skomakerfjellet vindkraftverk da han var olje- og energiminister.

Lien viser til EUs fornybardirektiv hvor Norge gjennom EØS-avtalen har forpliktet seg til å delta i den såkalte klimadugnaden gjennom ytterligere produksjon av fornybar energi. Det er denne dugnaden som er bakgrunnen for den storstilte vindkraftutbyggingen i Norge.

Pål Christensen

– Det er ikke mulig å fase ut fossil energi uten at det vil vises. Dessuten er det ikke snakk om bare urørt natur som går med til vindparkene. De fleste parkene i Trøndelag står i kulturlandskap som brukt til utmarksbeite for bufe og rein i århundrer.

– Men i den store sammenhengen har norsk vindkraft liten effekt og er sagt å monne minimalt i forhold til klimagassutslippene i Europa. Er det likevel verdt å ofre norsk natur?

– Hvis et slikt syn legges til grunn, er man nødt til å mislykkes. Helt useriøst! Utslipp av klimagasser er like ille uansett hvor det skjer. Å bidra til utslippsreduksjon i Europa er like bra som å gjøre det i Norge. Alle monner drar. At norsk vindkraft hjelper på, er åpenbart. Danmark hadde aldri kommet så langt i sin utfasing av kullkraft hvis det ikke hadde vært knyttet til Norge gjennom det nordiske kraftnettet.

– For dårlig kunnskap om naturmangfoldet

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, etterlyser en nasjonal kartlegging av norsk natur.

– Det er for dårlig kunnskap om naturmangfoldet. Det er først når et område står i fare for å bli bygget ut at kunnskapen kommer, sier hun.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Ofte er det dårlige fagutredninger som ligger til grunn når det ikke tas tilstrekkelig hensyn til verdifulle naturområder. Konsesjonsmyndighetene og politikerne har ofte liten forståelse for at naturen setter en grense for hva som er greit. Derfor sier de ofte ja, uten å vite hvilke naturressurser som er der, sier Lundberg.

– Utrolig ødeleggende

Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder for naturforvaltning i Den Norske Turistforening, er skeptisk til konsekvensene av klimadugnaden – at natur og naturmangfold ødelegges.

– Vi møter ofte argumentet om at vi må være med på å redde klimaet i Europa. Men er vi sikre på at europeiske land vil kvitte seg med den urene energien hvis vi sender ut ren energi fra Norge?

Hun understreker at DNT er positiv til fornybar energi – også vindkraft. Men det er avgjørende at man tar hensyn til natur, friluftsliv og reiseliv i valg av prosjekter.

– Vi selger norsk natur til de som kommer til Norge. Da er det rart at vi samtidig bygger den ned. Både vindkraft og monstermastene som følger med, er utrolig arealkrevende og ødeleggende for både dyreliv og fugleliv.

Jon Ingemundsen

– Når vindkraftutbygging blir lønnsomt i Norge uten subsidier, vil mange søke konsesjon. Det er vi redde for, så lenge vi ikke har rammene på plass. Da er det ingen av oss som aner hva som kommer. Vi tror vi har så mye natur å ta av i dette landet, men det har vi ikke, sier Helle.