ÅSTEDET: Politifolk på stedet i Coop Obs-butikken på Sørlandssenteret i Kristiansand etter at den da 15 år gamle jenta hadde knivstukket to personer 26. juli i fjor. FOTO: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

16-åring nekter for at hun ville drepe på Sørlandssenteret

Tenåringsjenta som i fjor knivstakk to personer på Sørlandssenteret, innrømmer knivstikkingen, men nekter for at hun hadde til hensikt å drepe.