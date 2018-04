Fredagens varmerekord i Bergen ble i dag forbigått med temperaturer på over 19 grader

– Vestlandet er helt klart varmest i dag, konstaterer Marit Berger, vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt.

På Florida i Bergen ble det målt hele 19,1 grader. Det har altså vært varmere i dag enn i går.

Mens landets varmeste temperatur ble målt i Etne, hvor temperaturen har vært oppe i 21,5 grader.

På årets første sommerdag fikk vi også første temperaturmåling over 20 grader. I #Etne i Hordaland ble det målt 21,5 grader! ☀️ — Meteorologene (@Meteorologene) April 14, 2018

Har aldri vært så varmt på denne tiden

Ifølge værentusiast Robert Næss slår Bergen flere varmerekorder denne helgen:

– Den første varmerekorden slo vi i går da temperaturen kom helt opp til 18,7 grader. Så varmt har det ikke blitt målt så tidlig som 13. april i Bergen før, forklarer han.

Vegar Valde

Det har heller aldri blitt målt tre sammenhengende dager med temperaturer på over 17 grader så tidlig i april før, forklarer Næss.

– Den gode varmen kommer rett og slett litt tidligere i år, sier han.

Næss sine observasjoner er basert på målinger gjort fra værstasjonene i Frederiksberg og Florida, som har vært de offisielle værstasjonen siden 1904.

Rune Sævig

Årets første sommerdag

Den 14. april omtales av primstaven som årets første sommerdag, og det heter at «slik været blir denne dagen vil det bli hele sommeren». Dette er gode nyheter for solglade bergensere.

Værmeldingen for morgendagen ser også lovende ut, til tross for at det ventes et noe tykkere skydekke.

– Det kommer inn litt skyer og muligheter for regn, som ser ut til å kunne ramme de sørlige delene av Hordaland, sier Berger.

I Bergen ser det derimot ut til at søndagen kommer til å bli ganske lik den var i dag, forklarer hun.

– Det ser ut til at det blir ganske fint, men det kan altså bli litt mer skyer, sier hun.