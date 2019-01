Familien til Anne-Elisabeth Hagen ber kidnapperne ta kontakt på en «bedre og annerledes» måte. De er innstilt på å finne en løsning, ifølge advokaten deres.

– For familien er det én ting som er overordnet alt annet. De ønsker å få Anne-Elisabeth hjem i så god behold som mulig, sa advokat Svein Holden da han ble intervjuet i TV 2-programmet «Åsted Norge» mandag kveld.

Han er bistandsadvokat for familien til den antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen (68), og har også tidligere uttalt at familien er innstilt på å «innlede en prosess for å få henne trygt hjem».

– Derfor ønsker familien å komme i bedre og annerledes kontakt enn det som har vært situasjonen fram til nå. Hvis de får bekreftet at hun er i god behold, er familien beredt på å finne en løsning for å få henne hjem, sa han.

Politiet / NTB scanpix

Elleve uker uten livstegn

Det er gått snart elleve uker siden Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien på Lørenskog. Siden morgenen 31. oktober har det ikke vært livstegn fra kvinnen, men tilbake i huset lå en skriftlig beskjed fra antatte gjerningspersoner til familien om å betale løsepenger for henne. Gjerningspersonene truet med å drepe kvinnen hvis politiet ble koblet inn.

Siden har det vært svært begrenset kommunikasjon med gjerningsmennene, ifølge etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt, angivelig fordi gjerningsmennene har valgt en digital kommunikasjonsplattform som egner seg svært dårlig for kommunikasjon.

Fortvilelse og maktesløshet

Holden ber nå på vegne av familien gjerningspersonene om å finne en annen måte å kommunisere på, men vil ikke konkretisere hva som ligger i budskapet om å finne en løsning for å få den antatt bortførte kvinnen hjem igjen. Det er med en opplevelse av fortvilelse og maktesløshet at familien ser tilbake på elleve uker uten livstegn fra henne, ifølge advokaten.

– Vi er innstilt på å ha kontakt med dem som har henne for å finne en best mulig løsning, gjentok han.

Hagens ektemann, Tom Hagen (68), har bygd seg en milliardformue først og fremst på krafthandler. Han er omtalt som en av Norges rikeste menn og sto som nummer 172 på Kapitals oversikt over landets rikeste.