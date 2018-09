Kriseteamet i Elverum jobber med å støtte rektor og lærere på skolen til 13-åringen som politiet tror ble drept av sin far fredag.

– Vi har fått en del henvendelser til kommunens kriseteam, blant annet fra foreldre. Mange vet jo hvem dette er og lurer på hvordan deres egne barn reagerer, sier ordfører Erik Hanstad til NTB søndag ettermiddag.

Den 13 år gamle gutten og hans far, en mann i 40-årene, ble funnet døde fredag kveld. Politiet mener faren først drepte sønnen, før han tok sitt eget liv. Hendelsen fant sted i farens bolig, der han bodde sammen med sønnen, fredag kveld.

Hendelsen har slått ned som et kjempesjokk i Elverum, sier utdanningssjef Tord Arnesen til NTB. Han utgjør kriseledelsen sammen med rådmann og aktuelle sektorsjefer.

– At en far tar med seg et barn inn i døden, det er helt uvirkelig. Det tror jeg er følelsen som alle sitter med her, sier han.

Kriseledelsen møttes klokken 15 søndag for å drøfte den videre håndteringen, spesielt med tanke på klassekameratene til 13-åringen og de andre elevene ved skolen.

Samler åttende trinn

– Alle elevene vil samtidig bli informert om det som har skjedd. Åttende trinn, hvor gutten var elev, skal samles etterpå. Der vil alle nødvendige ressurser – helsepersonell og folk fra skolen – være tilgjengelig. Og kontaktlærerne skal følge klassene gjennom hele dagen, sier ordfører Erik Hanstad til NTB.

Det er foreløpig ikke planlagt noen offisiell, felles minnemarkering, fordi navnene på de to døde ennå ikke er offentliggjort av politiet.

Prosten i Elverum deltok også på møtet for å diskutere muligheten for å åpne kirken for lokalbefolkningen. Kirken skal holde åpent for dem som trenger det, men også prosten avventer politiets beslutning om å frigi navnene på 13-åringen og faren.

Politiet opplyser søndag kveld at navnene ikke blir frigitt i løpet av helgen. Det er ikke satt noe tidspunkt for når navnene skal offentliggjøres.

Etterforskningen fortsetter

Det var rundt klokken 20.30 fredag kveld at politiet ble varslet om dødsfallene. Ut fra omstendighetene og funn på åstedet er politiets hovedteori at det dreier seg om drap og selvdrap, ifølge politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt.

Den 13 år gamle gutten bodde hos faren i Elverum kommune. Ingen av dem er kjent for politiet fra før.

Lokale etterforskere og eksperter fra Kripos jobbet hele lørdag med tekniske undersøkelser på åstedet. Begge er sendt til obduksjon. De foreløpige obduksjonsrapportene er først ventet tirsdag.

Politiet vil foreløpig ikke uttale seg om dødsårsak eller andre omstendigheter rundt hendelsen.

Ber foreldre fortelle

Lars Lien, professor i psykiatri ved Høgskolen i Innlandet, oppfordrer foreldre i Elverum til å snakke med ungene sine om hendelsen.

– Åpenhet er viktig. Vi må regne med at nyheten sprer seg fort når en 13-åring er drept. Snakk om det i nøkterne ordelag og legg vekt på at dette er en ekstrem hendelse. Det er ingen grunn til å tro at dette skal skje dem selv eller vennene deres, sier Lien til avisen.

– Det er viktig å roe ned barnet. La dem komme opp med sine tanker, lytt til dem og følg opp det de har å si, sier professoren i psykiatri.