Fremskrittspartiets 1. nestleder Sylvi Listhaug leder utvalget som skal meisle ut partiets nye innvandrings- og integreringspolitikk før neste års valg.

– Jeg er glad for at min første oppgave som konstituert nestleder er å lede et utvalg som skal jobbe med innvandrings- og integreringspolitikk, sier Listhaug til Aftenposten, som først omtalte saken.

Partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim vil være nestleder for utvalget, har sentralstyret bestemt. Politikken som utvalget kommer fram til, skal vedtas på Frps landsmøte i 2021.

– Det er viktig nå at vi tenker på dette i et langsiktig perspektiv, ikke bare kortsiktig. Og vi må stille krav til dem som kommer om at de må tilpasse seg oss og ikke motsatt: At vi må tilpasse oss dem, sier Listhaug til avisen.

Listhaug har sittet i helsekomiteen på Stortinget siden hun i vinter gikk av som justisminister. Hennes nye ansvar i Fremskrittspartiet betyr ikke at hun vil bytte komité.

– Men jeg mener innvandrings- og integreringspolitikken er et av de desidert viktigste politikkområdene. Vi må lykkes her hvis vi skal ha råd til en god eldreomsorg, hvis vi skal et helsevesen som er for alle, sier hun.