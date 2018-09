En 42 år gammel sjubarnsmor fra Kristiansand er tiltalt for å ha drept faren sin og en tidligere samboer.

Riksadvokaten har tatt ut tiltale på forsettlig drap, ifølge VG.

Kvinnen ble pågrepet 26. september i fjor og er tiltalt for drapet på sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014.

Hun har nektet straffskyld for begge drapene og har under politiets etterforskning vært gjennom en tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

Påtalemyndigheten mener faren døde av forgiftning eller drukning, og ekssamboeren av forgiftning eller kveling.

Åpnet farens grav

Kvinnens far ble funnet død i sitt eget badekar i Kristiansand i 2002. Påtalemyndigheten mener kvinnen tok livet av faren sin ved å dope han ned ved å gi ham tabletter inneholdende virkestoffet diazepam og deretter presset hodet hans under vann.

Graven til faren ble åpnet i desember i fjor ettersom mannen aldri ble obdusert i 2002. Politiet mente den gang at dødsfallet var naturlig.

I april i år fikk politiet rapporten fra rettsmedisinerne. Rapporten viste til funn av spor etter et reseptbelagt legemiddel som virker sløvende, og rettsmedisinerne mente det ikke kunne utelukkes at dette kan ha hatt betydning for dødsfallet.

– Det er ikke bevis i saken for å kunne fastslå dødsårsak. Politiet uttalte derimot tidlig at dødsårsaken var forgiftning. Riksadvokaten mener heller ikke det er bevis for planlegging, slik politiet og statsadvokaten mente, sier Olav Sylte, som er kvinnens forsvarer, til VG.

Forgiftet og kvalt

Kvinnens tidligere samboer ble funnet død på et hotell i Kristiansand i 2014, og ifølge tiltalen skal kvinnen ha gitt ekssamboeren en dødelig mengde tabletter av typen Stilnoct.

Deretter skal kvinnen ha kvalt ekssamboeren med en pute, ifølge påtalemyndigheten.

Tidligere i år ble siktelsen mot kvinnen utvidet til å også gjelde neddoping av en annen ekskjæreste, ifølge VG. Kvinnen skal ha dopet ned ekskjæresten med legemidler ved tre anledninger, noe kvinnen nektet straffskyld for.