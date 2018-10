Prosedyrekrangel kan avgjøre KrFs fremtid

SPLITTET BENK: KrFs benk i fylkestinget i Hordaland er et eksempel på uenigheten om samarbeidsspørsmålet i KrF. Beate Husa (til høyre) mener KrF må gå inn i Solberg-regjeringen, Astrid Aarhus Byrknes vil helst at partiet holder seg utenfor regjering nå, Tor André Ljosland vil snakke med begge sider, mens Tom Sverre Tomren er klar på at han vil samarbeide med venstresiden. FOTO: Tuva Åserud