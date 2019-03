Språkrådet rådet opprinnelig NSB til å ikke bytte navn. Når dette nå er gjort er direktør Åse Wetås ikke imponert over valget.

Tirsdag lanserte NSB at det nye navnet for både NSB og Nettbuss skal bli Vy. Det er et navn som Wetås og Språkrådet ikke er overvettes begeistret for.

– Vi anbefalte NSB å beholde forkortelsen som en ren bokstavforkortelse, slik som SJ i Sverige har gjort. Dette er en løsning vi ikke ofte anbefaler, sier Wetås til NTB.

Utgangspunktet var at NSB ønsket å riste av seg navnet Norges Statsbaner, men Wetås mener at NSB står i en særstilling i folks bevissthet og at dette derfor var det beste rådet Språkrådet kunne komme med.

I tillegg er Språkrådet også kritisk til at det nye navnet Vy ikke sier noe som helst om at selskapet driver med transport. Wetås mener staten har et ansvar for å velge navn som tydelig viser hva selskapet driver med.

– Det er et viktig signal til alle offentlige virksomheter og offentlige selskaper at man har et navn som entydig viser hva selskapet driver med, ikke minst av demokratiske grunner er det viktig med et navn som innbyggerne lett forstår hva står for, understreker hun, og mener Vy derfor er et dårlig valg.

– Dette navnet glipper på alle disse kriteriene. Vi har fått et navn som ikke har en betydning, som ikke beskriver virksomheten, sier språkdirektøren.

Samtidig understreker hun at NSB ikke har plikt til å lytte til Språkrådets anbefalinger selv om de er statens fagorgan.

– Men vi skulle gjerne ha ønsket at de lyttet til oss i større grad enn de har gjort, avslutter hun.