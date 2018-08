KrF-leder Knut Arild Hareide utelukker ingenting før høstens veivalg – heller ikke å felle regjeringen Solberg.

Knut Arild Hareide (KrF) svarte vagt på regjeringsspørsmålet under kveldens partilederdebatt under Arensdalsuken.

På spørsmål fra NRK-programleder Fredrik Solvang om hvorvidt han ville felle regjeringen, på grunnlag av Riksrevisjonens knusende rapport om manglende objektsikring, svarte han:

– Det er klart at dette er en alvorlig sak, det er det ingen tvil om.

– Men statsministeren har jo sagt flere ganger at hun gleder seg til å komme til Stortinget for å gi sine forklaringer, og det ser jeg og frem til. Vi kan ikke konkludere i denne saken før vi har hørt regjeringens svar, men de må ha bedre svar enn det de har levert i kveld, fortsatte Hareide.

Audun Braastad / NTB scanpix

Bestemmer seg i høst

Hareide og KrF skal i høst bestemme seg om hvorvidt de skal fortsette som vippeparti, gå inn i regjeringen Solberg, eller felle regjeringen og åpne for en rødgrønn regjering. På spørsmål om han kan komme med en klar melding om hva KrF kommer til å gjøre, svarte Hareide han at han ikke utelukket noen ting.

– Jeg har en klar melding, og det er at vi kommer til å gjøre en avklaring denne høsten, sa KrF-lederen, og høstet latter i salen.

Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Vil ikke utelukke

Han ville ikke si direkte om partiet vurderte å samarbeide med Arbeiderpartiet og SV, men sa at «det å tenke alternativt om regjering» åpenbart innebærer å inngå regjeringssamarbeid med «andre partier enn de som sitter i regjering i dag».

– Vi vil ikke starte denne diskusjonsprosessen med å utelukke noe. Vi holder alle alternativer åpne, sa Hareide.

SV varsler mulig mistillitsforslag

SV-leder Audun Lysbakken gikk hardt til angrep på statsminister Erna Solberg (H) og regjeringens sikkerhetsarbeid under debatten. Han sa blant annet at det kan bli aktuelt med mistillitsforslag.

– Det som det er snakk om her, er hva slags sikkerhetskultur som er under deg, Erna Solberg. Der er det en sammenheng mellom Sandberg-saken og beredskapssaken, sa Lysbakken.

– Du lovet gjennomføringskraft i 2013. Det var derfor folk skulle velge deg til statsminister. Nå har vi hatt fire forskjellige justisministere. Det folk fikk, var ikke gjennomføringskraft, det var gjennomtrekk. Og du må ta ansvar og være ydmyk, fortsatte han.

Gleder seg til å svare Stortinget

Solberg svarte med å si at regjeringen har brukt mye penger på å sikre beredskapen og viste blant annet til en betydelig økning for politiet og til at beredskapstroppen har nytt utstyr. Hun pekte også at det pågår flytting for flere enheter i Forsvaret.

– Er det naturlig å gjøre millioninvesteringer på steder vi skal flytte fra om ett år eller to? svarte statsministeren, som sier at hun gleder seg til snakke om saken i Stortinget.