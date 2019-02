Den Amsterdam-baserte børsgruppen Euronext hever budet på Oslo Børs fra 145 til 158 kroner per aksje. Budet er høyere enn det amerikanske Nasdaq har kommet med.

Forhøyelsen av budet kommer samme dag som fristen for å akseptere det forrige går ut. Fristen blir nå forlenget med én måned, til 11. mars klokka 17.30.

Det kommer fram i en pressemelding mandag morgen.

I slutten av januar ble det klart at det amerikanske Nasdaqs nordiske datterselskap, Nasdaq Nordics, meldte seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Selskapet kom med et bud på 152 kroner per aksje.

Euronext varsler en pressekonferanse om saken klokka 10 mandag formiddag.