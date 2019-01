Juryen har frikjent Eirik Jensen for medvirkning til narkotikainnførsel, men funnet ham skyldig i grov korrupsjon.

Juryen svarte nei på det første av hovedspørsmålene i saken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen. Det betyr at han er frikjent for medvirkning til Gjermund Cappelens narkotikainnførsel. Mer enn seks av jurymedlemmene har derimot svart ja på spørsmålene om Jensen er skyldig i grov korrupsjon.

Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

I tingretten ble Jensen funnet skyldig i begge deler, og dømt til 21 års fengsel. Dersom dagens kjennelse blir stående, kan han trolig vente seg langt mildere straff.

Godtar dommerne kjennelsen?

Lagmannsretten har nå tatt en pause mens fagdommerne vurderer om de skal la kjennelsen bli stående eller om de vil sette den til side. Hvis de faller ned på det siste, må hele saken opp til ny behandling i lagmannsretten med såkalt meddomsrett - to fagdommere og fem legdommere.

Dersom dommerne godtar kjennelsen, går rettsprosessen videre med prosedyrer om straffeutmåling. Da blir også Gjermund Cappelen en del av prosessen ettersom han bare anket straffutmålingen fra tingrettens dom i 2017.

Fire av jurymedlemmene blir med videre for å fastsette straff sammen med de tre lagdommerne Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Tok lang tid

Saken mot Eirik Jensen er den siste i Norge som blir ført for en jury, etter at Stortinget har vedtatt å avskaffe juryordningen.

Mandag var den sjette dagen juryen var samlet til rådslagning. Ved 10.45-tiden kom beskjeden om at juryen hadde kommet til en konklusjon etter rådslagningen.

Juryen i Borgarting lagmannsrett begynte rådslagningen onsdag ettermiddag.

Ingen begrunnelse

Juryen begrunner ikke sin konklusjon om skyld eller uskyld. Det er nødvendig med et flertall på at mist sju av de ti lagrettemedlemmene for å svare ja på skyldspørsmålene.

Juryens kjennelse er endelig og kan ikke ankes til Høyesterett.

Juryen har besvart to hovedspørsmål, om Eirik Jensen har medvirket til Cappelens hasjinnførsel og om han er skyldig i korrupsjon, og to underspørsmål som går på om de to ovennevnte forbrytelsene er grove. De svarte altså nei på det første, og ja på de to siste.

Nekter skyld

Spesialenheten for politisaker har tiltalt Eirik Jensen (61) for medvirkning til grov narkotikainnførsel og for grov korrupsjon ved å bistå Gjermund Cappelen i hans innførsel av flere tonn hasj i tiden fra 2004 til 2013. Jensen har hele tiden nektet straffskyld og forklart at Cappelen har vært hans informant.

Jensen ble i 2017 dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Ankesaken har vært til behandling i fem måneder i Borgarting lagmannsrett.