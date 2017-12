En person er hentet opp av sjøen og en person fikk en fallende gjenstand over seg på riggen Maersk Interceptor på Tambar-feltet i formiddag.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) bekrefter at det har vært en ulykke på Tambar-feltet i Nordsjøen.

HRS fikk melding om hendelsen klokken 12.02 om at en person hadde falt i sjøen fra riggen Maersk Interceptor på Tambar. Nok en person ble skadet. Riggen Maersk Interceptor borer for tiden to brønner på Tambar-feltet.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om hendelsen.

– Det er to stykker som har falt over bord. En av dem falt i sjøen. Han er på vei inn til Haukeland sykehus med helikopter, sier redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

– Den andre er om bord på plattformen og vil bli tatt inn av et annet redningshelikopter som er ute på plattformen rundt klokken 14.55, sier Willassen.

Falt i sjøen

Tambar er en ubemannet plattform som produserer for Ula-feltet som ligger noen kilometer unna. Det ble først meldt om at ulykken skjedde på Ula, men det stemmer ikke, opplyser Aker BP.

– Jeg kan ikke gå i detalj om hva som skjedde, annet enn at to personer er skadet. En av dem falt i sjøen, og ble reddet opp av en annen båt på feltet, sier mediekontakt i Aker BP, Ole Johan Faret.

Ukjent skadeomfang

Han opplyser om at begge er ansatt i Maersk Drilling, og at oljeriggen Maersk Interceptor jobber på feltet på oppdrag for Aker BP.

– Det jobbes med å få brakt begge til land. Vi har iverksatt alle mulige ressurser for å kunne ivareta de to, men jeg kan ikke si noe om tilstanden til de skadde nå, sier han.

Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt bekrefter at de har fått en melding om hendelsen.