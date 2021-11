Siv Jensen tror Senterpartiet kommer til å spjære

Tidligere Frp-leder Siv Jensen tror ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil takle overgangen fra opposisjon til regjeringsmakt like godt som hun gjorde.

Siv Jensen mener hun ikke kunne gjort noe annerledes for å unngå at kompromissene til slutt førte Frp ut av regjering. – Jeg ga Erna mange anledninger til å ta på alvor det jeg sa. Jeg visste at hvis det ikke kom til å bli endringer, så var det slutten, sier hun om tidligere statsminister Erna Solberg (H). Hendelsene beskriver hun i sin nye bok.

– Jeg kommer aldri tilbake til norsk politikk, erklærer tidligere Frp-leder Siv Jensen da hun presenterte sin ny bok «Siv – Med egne ord» på Kagge forlag onsdag. Boka er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Gunnar Ringheim.

– Det er ubehagelig å stå i sånne spagater. Men der jeg sto i spagat, så kommer Trygve til å spjære, sier Jensen til NTB.

Hun lanserte onsdag boka «Siv. Med egne ord», der hun forteller både om oppveksten og sin politiske karriere gjennom 25 år. I 15 av dem var hun Frps leder. Kommentatorene mener hennes viktigste politiske prosjekt var at hun tok det høylytte opposisjonspartiet inn i regjering. Nå sier hun at hun kjenner seg «delvis igjen» i situasjonen Sp-leder Vedum står i.

– Det er et lite stykke mellom den retorikken Trygve har hatt og det de skal styre på nå. De vil oppleve det enda mer brutalt enn det Frp gjorde når de skal samarbeide med SV og Rødt og MDG. Politikken kommer til å bli dratt veldig langt unna det glansbildet Trygve har vist fram i mange måneder, sier hun.

Ap og Sp har gjort det klart at de primært ønsker å samarbeide med SV i Stortinget. De tre partiene har til sammen flertall i Stortinget, men har ikke blitt enige om noen samarbeidsavtale.

Inngikk avtale

Situasjonen er dermed annerledes enn da Jensen tok Frp inn i regjering i 2013. Frp og Høyre inngikk en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Uti den andre stortingsperioden med borgerlig flertall gikk de to mindre partiene også inn i regjeringen.

I boka forteller Jensen hvordan hun forberedte Frp på å søke regjeringsmakt, og de fire borgerlige partiene dyrket samarbeid lenge før 2013-valget. Men alt i 2015 kunne regjeringsprosjektet kollapset, i spagaten mellom Frps løfter om å senke bilavgiftene og Venstres klimakrav.

«Styre for å styre»

Samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene holdt seg i seks og et halvt år. Da marsjerte Frp ut av regjering, men fortsatte å støtte budsjettene fra Solberg-regjeringen.

– Det å styre for å styre, sitter nok tyngre i Høyre enn det noen gang har gjort i Frp, sa Jensen under pressekonferansen der boka hennes ble lansert onsdag.

Her beskriver hun hvordan alle de borgerlige kompromissene endte i «en grå, ugjenkjennelig og møkk kjedelig politikk som egentlig ikke gagnet noen av de fire partiene». Hun legger ansvaret i stor grad på tidligere statsminister Erna Solberg (H), som ifølge Jensen «mistet piffen».

Klandrer Erna

– Kunne du gjort noe annerledes selv?

– Nei. For Frp har regjeringsdeltakelse alltid vært et virkemiddel for å gjennomføre politikk, ikke et mål i seg selv, sier hun.

Jensen sier hun advarte Solberg gang på gang om hva som var i ferd med å skje og krevde «blanke gjennomslag».

– Jeg ga henne mange anledninger til å ta på alvor det jeg sa. Jeg visste at hvis det ikke kom til å bli endringer, så var det slutten.

I januar 2020 gikk Frp ut av regjering. Den direkte foranledningen var beslutningen om å hente hjem en IS-kvinne og hennes to barn.

Måtte skrive om Carl

På pressekonferansen onsdag forsvarte hun det harde skytset i boka mot hennes forgjenger Carl I. Hagen, som hun mener var illojal og motarbeidet henne.

– Jeg har snudd det andre kinnet til, jeg har tiet fordi jeg har satt partiet først. Men det hadde vært veldig rart om jeg skulle skrive en bok om mitt liv og hva jeg har stått i på godt og vondt, og ikke ta med det, sier hun.

Hun påpeker at hun også hyller ham i boka og omtaler ham som sitt store politiske idol.

Jensen mener hun verken har skjønnmalt eller overdrevet noe i boka, men medgir at hun ikke har fortalt alt.

– Det er mye jeg fortsatt tier om og kommer til å fortsette å tie om. Det er rett og slett for at jeg setter taushetsløftet veldig høyt, sier hun.

Roser Sylvi

På spørsmål om forholdet til og synet på etterfølgeren Sylvi Listhaug er blant tingene hun ikke forteller alt om, er svaret nei.

– Jeg har skrevet akkurat det jeg mener om Sylvi, og ønsker henne alt godt, bedyrer hun.

I boka slår hun fast at det ikke er noen reell politisk uenighet mellom dem, og avfeier ryktene om at de har hatt et dårlig forhold

Jensen har fått ros for sin evne til å bygge relasjoner, og det er også et sentralt tema i boka. Flere er spent på om Listhaug har de samme evnene til å bygge relasjoner og inngå kompromisser.

– Det tror jeg hun kommer til å klare fint, sier Jensen og viser til at Listhaug har erfaring med kompromisser både som byråd i Oslo og statsråd.

– Men før du blir partileder har du en annen rolle. Du kan være spissere og rendyrke mer. Når du er partileder, må du ta mange flere hensyn, og jeg ser at Sylvi allerede har begynt med det. Dette kommer til å bli så bra, konstaterer Jensen.