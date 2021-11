Siv Jensen: – Jeg kommer aldri tilbake

Jeg kan med visshet si at jeg kommer aldri tilbake til norsk politikk, sier tidligere Frp-leder Siv Jensen.

Siv Jensen presenterte sin ny bok «Siv – Med egne ord» på Kagge forlag onsdag. Boka er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Gunnar Ringheim.

Hun holdt onsdag pressekonferanse for å lansere sin nye bok «Siv. Med egne ord»

– I går da mediene begynte å skrive om boka, og referere fra den, så kom det en gammel følelse tilbake. Det er en følelse som forsvant det øyeblikket jeg ga beskjed om at jeg kom til å gi meg. Den uroen, vondt i magen-følelsen, har jeg vært så glad for å bli kvitt. Når jeg kjente på den, er det nok til at jeg med visshet kan si at jeg kommer aldri mer tilbake til norsk politikk, sier Jensen.

– Jeg har sagt det mange ganger. Jeg savner ikke meg selv.

I boka skildrer Jensen både partifeller og politiske motstandere. Særlig tar hun et oppgjør med forgjengeren Carl I. Hagen, som både skal ha kritisert Jensen til stadighet og samtidig krevd stor plass i partiet.

– Hagen var mitt idol

Jensen forsvarer sin omtale av den tidligere partiformannen.

– Jeg har snudd det andre kinnet til, jeg har tiet fordi jeg har satt partiet først. Men det hadde vært veldig rart om jeg skulle skrive en bok om mitt liv og hva jeg har stått i på godt og vondt, og ikke ta med det, sier hun.

Hun påpeker at hun også skriver at hun også hyller ham i boka.

– Han var mitt store politiske idol og har lært meg ufattelig mye og gitt meg store muligheter. Det anerkjenner jeg ham for. Men så må jeg også fortelle om alle de krevende episodene som jeg har hatt mer enn nok av, sier hun.

Jensen mener hun verken har skjønnmalt eller overdrevet noe i boka, men medgir at hun ikke har fortalt alt.

– Det er mye jeg fortsatt tier om og kommer til å fortsette å tie om. Det er rett og slett for at jeg setter taushetsløftet veldig høyt, sier hun.

Rivalisering

Ryktene om rivalisering mellom henne og etterfølgeren Sylvi Listhaug legger Jensen imidlertid til side.

«Jeg ser meg selv i Sylvi. Det er ingen reell politisk uenighet mellom oss. Hun er litt skarpere i kanten enn meg. Hun kommuniserer litt hardere, men tidligere gjorde jeg også det,» skriver hun om den nåværende partilederen.

NTB har vært i kontakt med Carl I. Hagen for å gi ham mulighet til å svare på kritikken i boka. Han har opplyst at han ikke har noen kommentar.