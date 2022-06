Stortinget uten svar om hybridkabler

Stortinget skyver noen av de vanskeligste spørsmålene foran i seg i behandlingen av regjeringens energimelding.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget kom torsdag med sine konklusjoner i behandlingen av energimeldingen, som Ap-Sp-regjeringen la frem tidligere i år.

– Det var en litt trang fødsel på prosessen. Men den kom inn i et godt spor etter hvert, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til NTB.

Han sier seg tålig fornøyd etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget torsdag avga sin innstilling i behandlingen av Støre-regjeringens energimelding.

Av rundt 220 forslag som ble fremmet i komiteen, fikk 59 flertall.

– Det syns jeg er veldig positivt for alle de aktørene som nå skal satse og investere betydelig i for eksempel ny kraftproduksjon, energieffektivisering og hydrogen, sier Astrup.

– Dette er en klar marsjordre til regjeringen om å levere.

Hybridkrangel

I komitéinnstillingen kommer det likevel ingen avklaring på den politiske feiden om hybridkabler, det vil si kabler som kobler fremtidige havvindanlegg til både Norge og Europa.

– Det er uheldig, for vi får ingen industriell satsing på havvind i Norge uten at det spørsmålet blir avklart, sier Astrup.

– Vi burde hatt et flertall for hybridkabler. Det blir det ikke. Det blir like uavklart som det har vært tidligere, istemmer Ola Elvestuen (V).

Den såkalte hybridløsningen er blitt gjenstand for hard kritikk, og kritiske røster mener dette i realiteten er nye utenlandskabler med et vindkraftverk i midten. Industriaktører og opposisjonen på Stortinget har derimot ment at hybridkabler er en forutsetning for at utbyggingen av havvind skal bli lønnsom.

Terje Halleland (Frp) mener utgangspunktet burde ha vært at de nye havvindanleggene skulle kobles til kontinentet og Storbritannia.

– Jeg mener det er fryktelig uheldig at vi nå starter et havvindeventyr med behov for å subsidiere noe som i utgangspunktet er kommersielt.

Støre-regjeringen har satt seg som mål å bygge ut 30 gigawatt havvind i Norge innen 2040, men det er fortsatt ikke enighet om hvordan de nye anleggene skal kobles til strømnettet. Dette bildet viser Equinors anlegg Hywind Buchan utenfor Skottland.

Setter rammer

Det flertallet derimot er kommet til enighet om, er et sett med betingelser som skal gjelde når regjeringen i fremtiden skal bestemme seg for hvilken tilknytning de nye havvindanleggene skal få.

Hvis anleggene tilknyttes Norge, «skal anleggets tekniske utforming sikre nasjonale interesser, herunder forsyningssikkerhet og rimelige kraftpriser til husholdninger, industri og næringsliv», fastslås det.

Dette vil dermed tilsynelatende gjelde både hvis det velges en såkalt radial løsning inn til Norge, og hvis det bygges hybridkabel.

Sofie Marhaug, som representerer Rødt i energi- og miljøkomiteen, innrømmer at formuleringen er tvetydig. Hun har likevel valgt å støtte den.

– Regjeringen er uenig med seg selv, sier Marhaug til NTB.

– Da har vi støttet en formulering som kan tolkes i ulike retninger, men som likevel er mer restriktiv.

Strømprisgrep skal utredes

Et annet spørsmål som forblir uavklart, er hvilke langsiktige løsninger som kan bli aktuelle for å styrke den politiske styringen med strømprisene i Norge.

– Det er det jeg syns er mest skuffende, sier Marhaug.

I komitéinnstillingen varsler SV og de to regjeringspartiene Ap og Sp likevel at både makspris og et såkalt toprissystem for strøm skal utredes. I tillegg er de tre partiene enirge om å utrede opprettelse av et statlig organ som kan kjøpe inn kraft og selge videre til forbrukerne.

– Det er viktig for å få gjort noe med de skyhøye strømprisene, sier Lars Haltbrekken (SV).

Saksordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) understreker at det ikke fins noen «quick fix» på strømpriskrisen som Norge har opplevd i år.

– Dette er et langsiktig arbeid, og det mener jeg vi har klart å sette retning på nå, sier hun.