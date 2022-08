Une Bastholm trekker seg som MDG-leder – Arild Hermstad tar over inntil videre

MDG-leder Une Bastholm bekrefter at hun trekker seg som partileder av «personlige grunner». Arild Hermstad tar over som fungerende partileder og åpner for å ta over ledervervet.

Bastholm under pressekonferansen i Arendal onsdag formiddag. Til høyre Arild Hermstad, som tar over som partiets leder inntil videre.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

MDG-leder Une Bastholm trekker seg. Det bekreftet hun onsdag formiddag et innlegg på Facebook.

Klokken 11 møtte hun pressen under Arendalsuka. Der ble budskapet i Facebook-innlegget gjentatt.

Denne uken blir hennes siste som partileder, opplyser hun. Bastholm har vært leder for partiet siden 2020.

«Jeg skulle gjerne kommet med hyggeligere nyheter til alle støttespillere, velgere og medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, men i dag tidlig ga jeg vårt Landsstyre og sentralstyre beskjed om jeg ønsker å trekke meg som partileder av personlige grunner.» skriver hun i Facebook-innlegget.

Hun begrunner avgangen med hensynet til sine to små barn som hun nå ønsker å se mer. Bastholm skriver at hun har erkjent at hun ikke har tiden og energien lenger som kreves til å lede partiet. Hun føler seg «strukket», skriver hun.

Fakta Une Aina Bastholm * Født 14. januar 1986 i Trondheim. * Partileder i Miljøpartiet De Grønne siden 2020, og en av partiets to talspersoner i perioden 2016–2020. Bastholm er den yngste partilederen blant partiene på Stortinget. * Fra 2017 til 2021 var hun MDGs eneste stortingsrepresentant, da for Oslo. Bastholm ble i 2021 gjenvalgt til Stortinget som førstekandidat for Akershus. * Utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo, Universität Potsdam og Aberystwyth University i Wales. Hun har en master i internasjonal sikkerhetspolitikk. * Har samboer og to barn. Det yngste barnet ble født i 2020. * Ble for første gang med i MDG i 2010. * Tidligere har hun jobbet i Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen. * Trakk seg som partileder 17. august 2022, tre måneder etter at hun ble gjenvalgt. I utgangspunktet skulle hun ha vervet frem til våren 2024. Kilde: NTB Les mer

«Akkurat der jeg er nå i livet, så er det blitt for mye nå å lede partiet vårt på toppen av de to andre viktige jobbene: å være mamma og stortingsrepresentant for Akershus.» fortsetter hun.

Bastholm understreker at avgangen som partileder ikke betyr at hun vil trekke seg tilbake som politiker for MDG og som «en viktig stemme for grønn, rettferdig politikk».

Bastholm utdyper bakgrunnen for at hun trekker seg i dette intervjuet med Aftenposten.

Bastholm har vært leder for partiet siden 2020.

Arild Hermstad tar over midlertidig – stiller seg til disposisjon for å bli ny leder

Arild Hermstad tar over rollen som partiets leder inntil videre. Det bekreftet Bastholm på pressekonferansen.

Hermstad satt som nasjonal talsperson for MDG sammen med Bastholm i perioden 2018–2020. Da partiet på landsmøtet i 2020 gikk bort fra modellen med to talspersoner, ble Hermstad valg inn som nestleder.

– Det berører oss alle at Une nå trekker seg. Det er trist for Une, for meg, ledelsen og hele partiet. Men jeg har stor forståelse og stor respekt for at hun tar det valget hun har tatt, sa Hermstad under pressekonferansen.

Han understreker at han er glad Bastholm vil fortsette å ha en viktig rolle i partiet fremover, og opplyser at partiet nå tar sikte på å velge en ny partileder i løpet av de neste tre-fire månedene.

På spørsmål om Hermstad vil stille som permanent leder, svarer han:

– Jeg er disponibel som lederkandidat.

Bastholm avviste på pressekonferansen at det skuffende valgresultatet i 2021, da MDG endte på 3,9 prosents oppslutning, er en medvirkende årsak til at hun nå velger å trekke seg.

Hun avviste også at avgangen handler om samarbeidsproblemer i partiledelsen.

Berg vil ikke bli leder

Etter pressekonferansen møtte Aftenposten Lan Marie Berg, som sitter i stortingsgruppen til MDG og har vært en sentral profil i partiet i flere år.

Den tidligere Oslo-byråden bekrefter at hun ikke har ambisjoner om å bli leder for partiet, og mener Arild Hermstad vil være en god lederkandidat.

– Jeg har ikke ambisjoner om å bli leder i partiet etter Une Bastholm, sier Berg.

Til VG sier hun at hun gjerne vil ha en rolle i partiledelsen, men kommenterer ikke konkret om hun ser for seg å bli nestleder.

Lan Marie Berg var også tilstede på pressekonferansen.

Også Rasmus Hansson svarer et tydelig «nei» på spørsmål om han er aktuell som partileder i MDG. Han vil ikke si hvem som bør få jobben, men at Arild Hermstad har hans fulle tillit nå. Hansson var en av to såkalt nasjonale talspersoner for MDG mellom 2014 og 2018.

Så sent som i mai ble Une Bastholm gjenvalgt som partileder på partiets landsmøte, uten motkandidat.

– Jeg gleder meg. Men jeg er også forberedt på de tøffe takene og de lange dagene, sa Bastholm i sin valgtale da.

Kalte inn til hastemøte

Partisekretær Torkil Vederhus i MDG sendte tirsdag kveld en innkalling til et digitalt hastemøte med hele landsstyret, sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen i partiet for å informere om en «ekstraordinær situasjon», får Aftenposten opplyst.

Det var Filter Nyheter som meldte nyheten først.

Helt frem til valget i september i fjor lå MDG over sperregrensen på gjennomsnittet av meningsmålinger. Og i august, da FNs klimapanel kom med sin rapport og advarte om at vi var ved kode rød for menneskeheten, klokket MDG inn til et gjennomsnitt på 5,5 prosent hos Poll of polls.

Skuffelsen i partiet var derfor stor valgnatten en til slutt måtte innse at det ikke holdt. MDG endte på 3,9 prosents oppslutning.

Fra 2016 til 2020 var Bastholm en av to nasjonale talspersoner i MDG. Hun ledet partiet sammen med Rasmus Hansson fra 2016 til 2018, da Arild Hermstad tok over som Bastholms makker.

Une Bastholm kom dansende inn på scenen da landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne åpnet på Fornebu i Oslo i mai.

Stortingsrepresentant siden 2017

I 2020 gikk partiet over til en modell med bare én partileder. Både Hermstad og Bastholm stilte seg til disposisjon for ledervervet, men da Une Bastholm ble innstilt som leder av nominasjonskomiteen trakk Hermstad sitt kandidatur.

Hermstad er i dag nestleder i partiet sammen med Ingrid Liland. De to er likestilte, men det er Hermstad som har funksjonen som partileders stedfortreder.

Bastholm har sittet på Stortinget siden 2017. Hun er i dag innvalgt fra Akershus, men er vokst opp i Trondheim og Bodø.