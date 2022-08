Fiskeridirektøren og konen drapstruet etter Freya-avlivingen

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen og konen Hilde Sjurelv har blitt drapstruet etter at hvalrossen Freya ble avlivet.

– Jeg har etter hvert blitt vant til å få trusler, men jeg mener det er alvorlig når det går utover familien min, sier Bakke-Jensen til iTromsø.

Konen Hilde Sjurelv har måttet lukke Facebook-profilen sin på grunn av alle meldingene.

– Etter at det ble kjent at Freya var avlivet, har det haglet inn på Messenger og i kommentarfeltet på Facebook. Det er trusler fra Tyskland, USA, Sverige – ja, overalt, over hele verden, forteller hun.

«Morder, morder må du dø i helvete», skriver en av brukerne. En annen skriver at Hilde Sjurelv og ektemannen snart vil bli drept i parets hjem.

Hvalrossen Freya ble søndag avlivet av personell fra Fiskeridirektoratet. Årsaken er blant annet at direktoratet fryktet flere farlige hendelsen på grunn av skuelystne som ikke klarte å holde avstand.