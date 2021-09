Ny måling: Støre stjeler velgere fra Solberg. Nå har drømmeregjeringen hans flertall.

Høyre lekker velgere til Ap og flere andre borgerlige partier.

SVs Audun Lysbakken, Sps Trygve Slagsvold Vedum og Aps Jonas Gahr Støre kunne forhandlet om flertallsregjering hvis den siste målingen til BT hadde blitt valgresultatet.

På den siste målingen som Respons Analyse har utført for BT og VG går Arbeiderpartiet kraftig frem til 26,6 prosent, mens Høyre taper oppslutning.

– Målingen er en stor inspirasjon for oss inn i siste helgen. Vi skal jobbe hardt for å få en ytterligere oppgang, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Bakgrunnstallene viser at tolv prosent av dem som stemte Høyre sist, melder overgang til Støres parti.

– Det forklarer jo mye av Aps fremgang at de får så mange velgere fra Høyre. På denne målingen er det nesten 90.000 tidligere Høyre-velgere som nå vil stemme Ap, sier Thore Gaard Olaussen som er faglig ansvarlig i Respons.

Støre mener årsaken til at så mange Høyre-velgere nå vil stemme Ap handler om de ønsker «trygg og stabil styring», og sier Høyres «passivitet overfor klimautfordringene» har spilt inn.

Statsminister Erna Solberg (H) har følgende kommentar til målingen formidlet via sms:

– Dere kjenner meg og jeg gir aldri opp! Denne målingen er for dårlig. Heldigvis viser andre målinger bedre tall, skriver hun.

Oppslutningen på meningsmålingene har imidlertid vært i kontinuerlig nedgang siden februar, en utvikling som bekreftes på den siste målingen til BT.

Lekker til flere partier

På denne målingen trekkes Høyre-velgerne ikke bare mot Ap. På borgerlig side mister Høyre flere velgere til både Frp og Venstre enn hva de får tilbake.

Bortsett fra Venstre og MDG er dermed Høyre det partiet med lavest «lojalitet». Bare 57 prosent av dem som stemte Høyre sist sier de skal gjøre det denne gangen også.

– For Høyre er dette veldig lavt. De pleier å mobilisere sine gamle velgere. Så gjenstår det å se om de klarer å få dem tilbake, sier Olaussen.

Han påpeker at 13 prosent av de tidligere Høyre-velgerne nå sitter på det berømte gjerdet. Altså svarer disse at de ikke har bestemt seg for hva de skal stemme nå.

– Vi skal bruke de neste dagene til å fortelle om hvordan Høyre skal legge til rette for flere private jobber og skape en god skole for barna våre, skriver Solberg i tekstmeldingen.

Spørsmålet om hvem som blir sittende i statsministerstolen nærmer seg. Ifølge meningsmålingene nærmer Støre seg mens Solberg må reise seg fra stolen.

Rødgrønt flertall

Totalt har de rødgrønne 86 mandater og flertall i Stortinget på denne målingen. Det til tross for at SV går tilbake med ett prosentpoeng til 9,4 prosent. Audun Lysbakken i SV er fornøyd tross nedgangen.

– Dette er sterke tall som bekrefter at SV kan gå mot et historisk godt valg, men vi vet at mange ikke har bestemt seg ennå.

Han appellerer til rødgrønne velgere om å stemme på dem slik at Ap og Sp ikke kommer utenom SV.

– Et sterkt SV kan binde et nytt flertall til venstresiden.

Venstre under grensen

Venstre er det eneste av småpartiene som havner like under sperregrensen. Det til tross for at de henter veldig mange tidligere Høyre-velgere på denne målingen.

– I antall velgere er det snakk om 34.000 tidligere Høyre-velgere som nå sier de vil stemme Venstre. Det betyr mye for Venstre som likevel havner under sperregrensen på denne. Venstres og MDGs kamp mot sperregrensen blir det mest spennende her, sier Olaussen.

Sveinung Rotevatn og Venstre havner under sperregrensen på BTs ferske nasjonale måling.

– Denne målingen er en påminnelse om at vi må kjempe videre helt frem til mandag. Alle som tenker på å stemme Venstre, må gå og stemme Venstre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til BT.

Han understreker at partiet fortsatt er over sperregrensen med god margin om man ser på gjennomsnittet av de siste dagers målinger.

I følge målingen avgir Venstre stemmer til alle partier utenom Frp, men lekker mest til SV og Arbeiderpartiet. Partiet har en svært lav «lojalitet». Bare 36 prosent av de som stemte Venstre sist, sier de skal gjøre det denne gangen også.