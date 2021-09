Tidlig ultralyd utsatt over hele landet

Tilbudet om tidlig ultralyd til gravide over 35 er utsatt på ubestemt tid, har nettverket for fostermedisinere over hele Norge blitt enige om.

NTB

De etterlyser klarere føringer fra myndighetene og vil vite om det fins en overordnet plan for når de skal starte, skriver NRK.

– Vi savner sentral styring, sier overlege Vasilis Sitras ved avdeling for fosterdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus (OUS).

I fjor vedtok Stortinget at alle gravide i Norge skal få rett på tidlig ultralyd. For å ikke overbelaste helsevesenet skal de først begynne med gravide over 35 år, noe som skal skje «i løpet av året», ifølge Helsedepartementet.

Det er spesielt om alle helseforetakene skal starte opp med tilbudet samtidig, de ønsker avklaring på. Ikke alle regionene er klare til å tilby tidlig ultralyd.

I en epost til NRK slår Helse- og omsorgsdepartementet fast at føringene har vært klare:

– Føringene har vært klare: Tidlig ultralyd og NIPT til alle over 35 år skal være tilgjengelig fra høsten 2021, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen.